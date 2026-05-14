Zaginięcie Polki na Majorce. Ostatnia rozmowa urwała się nagle. Rodzina błaga o pomoc!

Anna Kisiel
Anna Kisiel
Ewa Ruszkiewicz
Ewa Ruszkiewicz
2026-05-14 10:17

Tajemnicze zaginięcie Polki na Majorce. Młoda kobieta przeprowadziła się do Hiszpanii i… ślad po niej się urwał. 33-letnią Annę Wilską szuka teraz rodzina i przyjaciele z Wielkopolski. Ostatni kontakt z nią był w połowie kwietnia. Szczegóły w artykule.

Zaginęła Polka na Majorce. Rodzina straciła kontakt z 33-latką

Historia zaginięcia Anny Wilskiej poruszyła internautów. W sieci opublikowano apel z prośbą o pomoc w odnalezieniu kobiety. Jak przekazano, 33-latka pochodzi z miejscowości Ostrowite Prymasowskie, a przez ostatnie lata mieszkała w Hamburgu. W listopadzie 2025 roku przeprowadziła się na Majorkę w Hiszpanii.

Ostatni bezpośredni kontakt z rodziną miał miejsce 13 kwietnia. To wtedy kobieta pisała z bratem ze swojego telefonu - rozmowa nagle została przerwana. Co dziwne, kilka dni później skontaktowała się z rodziną z telefonu obcego mężczyzny. Powiedziała, że została okradziona na plaży.

Czytaj także: Karolina utopiła córki w szambie. 6-letnią Tosię i 7-letnią Gabrysię znalazł ich tata. Wstrząsające

Potem kontakt się urwał, a pani Anna nie zgłosiła się również do konsulatu, żeby wyrobić tymczasowy paszport...

Dramatyczny apel. „Każda informacja może być na wagę złota”

Znajomi i rodzina kobiety proszę wszystkich o pomoc w ustaleniu, co wydarzyło się na Majorce. 

Rysopis zaginionej Anny Wilskiej:

  • 33 lata
  • około 175 cm wzrostu
  • szczupła sylwetka
  • brunetka z jasnymi refleksami
  • włosy średniej długości
  • niebieskie oczy
  • charakterystyczny ślad po szczepionce na lewym ramieniu

Rodzina apeluje, by każdą informację przekazywać policji lub polskiemu konsulatowi w Hiszpanii.

- Jeśli mieszkasz na Majorce, pracujesz w turystyce, prowadzisz hostel lub widziałeś osobę odpowiadającą temu opisowi – prosimy o kontakt! Każda informacja może być na wagę złota, szczególnie że zaginiona nie posiada przy sobie dokumentów ani telefonu - apelują w mediach społecznościowych.

Osoby, które mają jakiekolwiek informacje, proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Gnieźnie:47 772 12 11.

Tak wyglądały poszukiwania zaginionej 11-latki
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZAGINIĘCIE
WIELKOPOLSKIE