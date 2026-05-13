Antonina planowała zbrodnię, a teraz usłyszała wyrok. Dźgnęła babcię nożem, bo tak „ujrzała” we śnie

Przytuliła babcię, potem chwyciła za nóż. Jest wyrok dla 19-letniej Antoniny

Antonina G., która jako 17-latka próbowała zamordować swoją babcię, usłyszała wyrok. W środę, 13 maja 2026 roku, sąd skazał ją na 3 lata i 4 miesiące więzienia. Do dramatycznego ataku doszło pod koniec grudnia 2023 roku w Ostrowie Wielkopolskim. Nastolatka zaatakowała seniorkę nożem w jej własnym mieszkaniu.

Dziewczynie groziła kara nawet 25 lat więzienia. Sąd uwzględnił jednak opinię biegłego psychiatry, który stwierdził, że w chwili popełnienia czynu Antonina miała ograniczoną poczytalność. Z tego powodu zdecydowano o nadzwyczajnym złagodzeniu kary. Wyrok nie jest prawomocny.

Szczegóły procesu oraz ustne uzasadnienie wyroku nie zostały ujawnione, ponieważ sąd wyłączył jawność rozprawy. Wiadomo jednak, że skazana ma odbywać karę w systemie terapeutycznym i zostanie objęta leczeniem oraz terapią.

- Oskarżonej nieprawomocnie wymierzona została - przy przyjęciu, że jej zdolność do pokierowania swoim postępowaniem była ograniczona w stopniu znacznym i przy zastosowaniu nadzwyczajnego złagodzenia kary - kara 3 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności, przy czym orzeczono, iż kara ma być wykonywana w systemie terapeutycznym; orzeczono także wobec oskarżonej środek zabezpieczający w postaci terapii - informuje Sąd Okręgowy w Kaliszu.

Przytuliła babcię i wyciągnęła nóż. Wstrząsające kulisy ataku 19-latki

Do dramatycznych wydarzeń doszło w grudniu 2023 roku. 19-letnia Antonina odwiedziła swoją babcię. Jak relacjonowali bliscy, miała z nią bardzo dobre relacje. Seniorka cieszyła się ze spotkania z wnuczką, przygotowała jej jedzenie i spokojnie z nią rozmawiała, nie spodziewając się, że za chwilę rozegrają się sceny jak z horroru.

Jak przekazywał prokurator Maciej Meler z Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim, w pewnym momencie nastolatka poszła do łazienki, zabierając ze sobą plecak. Po chwili wróciła i usiadła obok babci na tapczanie. Na prośbę dziewczyny kobiety zaczęły się przytulać. Wtedy Antonina wyciągnęła ukryty w plecaku nóż i przyłożyła go seniorce do szyi. Miała powiedzieć, że „czuje, że musi ją zabić” oraz że wcześniej śniło jej się zabójstwo babci.

Pani Maria zaczęła się bronić i mimo odniesionych obrażeń zdołała odeprzeć atak wnuczki. Seniorka trafiła do szpitala, jednak na szczęście jej życiu nic nie zagrażało. 19-latka została zatrzymana przez policjantów. Przyznała się do winy, ale nie potrafiła logicznie wyjaśnić motywów swojego działania.

Śledczy podjęli decyzję, że nastolatka będzie odpowiadała przed sądem jak osoba dorosła. Podczas przeszukania jej plecaka policjanci znaleźli zeszyt z notatkami dotyczącymi planowanego zabójstwa babci. Były tam również rysunki ludzkich dróg oddechowych oraz szczegółowe zapiski opisujące sposoby zadawania śmiertelnych obrażeń nożem i duszenia ofiary.

