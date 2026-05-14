Posłanka nie zaglądała na balkon całą zimę. Gdy, odsunęła krzesełko przeżyła zaskoczenie!

Wiosną przyroda budzi się do życia, wszędzie wszystko kwitnie! Jednak z wiosną kojarzą się też porządki: mycie okien, sprzątanie zakamarków, porządkowanie sadów, ogrodów i rabatek. Kto zaś ma mieszkanie z balkonem przygotowuje wiosenną strefę relaksu, czyli sadzi kwiaty w doniczkach, zamiata liście, które jeszcze jesienią przywiał wiatr, ściera kurze i ustawia leżaki. Porządki na swoim balkonie postanowiła też zrobić posłanka Koalicji Obywatelskiej, Magdalena Filiks. Parlamentarzystka podzieliła się swoim odkryciem, które zrobiła w mieszkaniu. Opisała wszystko szczegółowo na Facebooku:

- W warszawskim mieszkaniu mam balkonik w sypialni, zimą nie był używany. Myślę sobie dziś wyjdę i go umyję po zimie. A pod moim krzesełkiem siedzi ptaszek, ruszyłam się i odleciał - a tam dwa jajeczka 🙂 Uwiła sobie gniazdko na moim balkoniku - ucieszyła się polityczka.

- Także - balkonu wiosną nie będzie - to znaczy jest już zajęty ❤️❤️❤️ Pomyślałam sobie w sumie, że można na chwilę wyjechać z lasu - ale las nie wychodzi z człowieka - zażartowała. Posłanka pokazała zdjęcie gniazdka, w którym faktycznie leżą dwa jajka. Widać, że nawet tak proste warunki, jak kąt na balkonie nie przeszkodziły ptakom w założeniu miejsca do złożenia i wysiadywania jaj.

Co to za ptaki mogły wprowadzić się na balkon mieszkania posłanki Filiks? Jedna z internautek oceniła: - To zapewne gołębie gniazdo . To samo mieliśmy w ubiegłym roku w firmie w Gdyni. Codziennie jej podrzucaliśmy ziarno. Wychowała dwa maluchy. Inni dodali: - Takie patyki lubią zbierać grzywacze. Największe z gołębi. Też mi zrobiły gniazdo w winorośli! Nie mogłam obciąć żeby nie spłoszyć!!; Jakaś mała cwaniara dobrze wiedziała gdzie sobie uwić gniazdko 🤗 Najbezpieczniejsze miejsce 💪💪 No to teraz Pani Magdaleno, będzie miała Pani kolejne stadko do podglądania.

Magdalena Filiks od 2019 roku jest posłanką. Wcześniej była jedną z założycielek Komitetu Obrony Demokracji (KOD). Pełniła funkcję koordynatorki regionalnej, a następnie przewodniczącej regionu KOD w Szczecinie. Następnie była p.o. przewodniczącego zarządu głównego KOD. W wyborach do Sejmu w 2019 r. uzyskała mandat posłanki zdobywając 14 224 głosy. W wyborach w 2023 r. z powodzeniem ubiegała się o reelekcję, zdobywając jeszcze więcej głosów, bo aż 40 772.