Porwano statek w cieśninie Ormuz! "Nieznani sprawcy"

Porwanie statku w cieśninie Ormuz. Jednostka płynie w stronę Iranu

Brytyjska agencja UKMTO poinformowała o porwaniu statku u wybrzeży Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w pobliżu cieśniny Ormuz. Nie wiadomo na razie, kim są sprawcy przejęcia jednostki. Według komunikatu statek został „przejęty przez nieupoważnione osoby”, gdy stał na kotwicy około 70 kilometrów od wybrzeży emiratu Fudżajra. To ważny port i jeden z głównych punktów transportu ropy w regionie. Po przejęciu jednostka miała skierować się w stronę irańskich wód terytorialnych. Na razie nie ujawniono nazwy statku ani informacji o załodze. Nie wiadomo też, czy ktoś został ranny. Do zdarzenia doszło w samym środku bardzo napiętej sytuacji w regionie. Od końca lutego trwa konflikt między Iranem z jednej strony a USA i Izraelem z drugiej. W tym czasie wielokrotnie dochodziło już do ataków na statki handlowe i zakłóceń ruchu w cieśninie Ormuz.

Brak oficjalnego komentarza Iranu na temat statku. Nie wiadomo, kto porwał kogo

Iran w dużym stopniu ograniczył ruch przez ten szlak morski. Z kolei Stany Zjednoczone wprowadziły blokadę irańskich portów i eksportu ropy. Cieśnina Ormuz ma ogromne znaczenie dla światowej gospodarki. Tędy zwykle przepływa około jedna piąta światowego transportu ropy i gazu. Każde zagrożenie dla żeglugi w tym miejscu natychmiast wpływa na ceny paliw i sytuację na rynkach. Brytyjskie służby monitorujące żeglugę podały, że sytuacja jest stale obserwowana. W regionie działają także okręty wojenne państw zachodnich, które od miesięcy próbują chronić szlaki handlowe. W środę pojawiły się również informacje o ataku na statek pod indyjską banderą u wybrzeży Omanu. Ministerstwo spraw zagranicznych Indii potępiło ten incydent i podkreśliło, że ataki na statki handlowe oraz cywilnych marynarzy są niedopuszczalne. Sprawa pojawiła się także w czasie wizyty Donalda Trumpa w Pekinie. Prezydent USA spotyka się tam z Xi Jinpingiem, a jednym z tematów rozmów ma być sytuacja na Bliskim Wschodzie i wojna z Iranem. Na razie nie ma oficjalnego komentarza władz Iranu w sprawie przejętego statku.

Sonda Czy ograniczyłeś/aś podróże samochodem przez rosnące ceny paliw? Tak Nie

A commercial vessel was apparently seized by unauthorized personnel near the UAE, increasing uncertainty over control of the Strait of Hormuz https://t.co/hWSnnFsUjq— Bloomberg (@business) May 14, 2026

Quiz. Czy wiesz wszystko o polskich granicach? Pytanie 1 z 12 Z którym z poniższych państw Polska ma najdłuższą granicę? Czechy Ukraina Niemcy Litwa Następne pytanie