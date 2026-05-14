„Panie, ja ukradnę tysiąc złotych i idę siedzieć. Nakradł miliony i wolny jest!”, pieklił się mężczyzna. „Dęta parówa!”, wypalił. „Tchórz!”, krzyknął emeryt. „Tchórz!”, zgodziła się z nim kobieta. „Źle, że uciekł. Ten, kto spowoduje wypadek, a jest niewinny, to czeka na policję. To on też powinien czekać, żeby go osądzili”, argumentowała emerytka. „Nakradli, to mogą teraz uciekać”, stwierdził młody chłopak. Jego słowa zdenerwowały kobietę, która przechodziła obok. „Co pan powiedział? Niech pan zważa na swoją gębę. Nie wyciera jej pan o człowieka, który dziadka miał w AK!”, krzyczała. „Ale czy Pan Ziobro nie powinien stanąć przed sądem?”, zapytał Adam Feder. „Nie powinien!”, odparła kobieta. „A dlaczego nie powinien?”, dopytywał reporter. „Bo nie!”, skwitowała krótko. „Jak by był uczciwy, to by nie uciekał. On jest taki szeryf jak ja baletnica”, naigrawała się kobieta. „A co miał zrobić? Do więzienia pójść chory?”, bronił mężczyzna byłego ministra sprawiedliwości. „Niech ucieka nawet i na Antarktydę!”, dopingował Ziobrę kolejny wyborca PiS. Obejrzyjcie najnowsze Komentery Adama Federa!

„Tchórz!” „Wróci jako bohater!” Ziobro uciekł do USA. Na ulicach aż się zagotowało – Komentery