Nie żyje Alicja Wolska. Aktorka znana z "Czterdziestolatka" zmarła po ciężkiej chorobie. Wiadomo, co z pogrzebem!

Nie żyje Alicja Wolska. Aktorka miała 83 lata

Informację o śmierci Alicji Wolskiej przekazał serwisowi o2.pl aktor Rafał Dajbor, powołując się na rodzinę zmarłej. Aktorka, która pozostawiła syna Adama i wnuczę Oriettę, od dłuższego czasu zmagała się z ciężką chorobą.

Choć najczęściej pojawiała się w rolach drugoplanowych, widzowie doskonale ją pamiętają. Największą popularność przyniósł jej występ w serialu "Czterdziestolatek", gdzie wcielała się w koleżankę Magdy Karwowskiej. W kolejnych latach można było oglądać ją również w takich produkcjach jak "Noce i dnie", "Na dobre i na złe", "W rytmie serca" czy "Teściowie". Jej charakterystyczna uroda i ekranowa naturalność sprawiały, że nawet krótkie role zapadały widzom w pamięć.

Wolska-Piesiewicz była zasłużoną członkinią Związku Artystów Scen Polskich. W pracy zawodowej reprezentowała ją agencja SKENE. Aktorka mimo zaawansowanego wieku jeszcze w 2024 pojawiła się w "Rojst Millenium" czy "M jak miłość".

Kim była Alicja Wolska?

Alicja Wolska urodziła się 21 marca 1943 roku w Łukowie. Była absolwentką warszawskiej PWST. Przez lata występowała na deskach teatrów w Zielonej Górze, Sosnowcu i Warszawie. Najdłużej związana była z Teatrem Syrena oraz Rampą. Później założyła własną Agencję Artystyczną Alissa, z którą przygotowywała spektakle i wydarzenia dla najmłodszych. W 2015 roku została odznaczona medalem Zasłużony dla Kultury Polskiej.

Kiedy odbędzie się pogrzeb?

Alicja Wolska zmarła 17 maja, a jej pogrzeb zaplanowano na 22 maja. Msza żałobna rozpocznie się o godz. 11 w Kościele Świętej Trójcy przy ul. Solec 61 w Warszawie. Potem nastąpi odprowadzenie zmarłej na Cmentarz Bródnowski.

