Metallica po raz czwarty zagrała po polsku! Zobacz nagranie z wykonania przeboju Perfectu

Szymon Bijak
Szymon Bijak
2026-05-20 9:34

To był wyjątkowy moment w trakcie chorzowskiego koncertu Metalliki. Basista Rob Trujillo i gitarzysta Kirk Hammett, ku uciesze publiczności, wykonali "Chcemy być sobą", jeden z najsłynniejszych utworów Perfectu. To absolutna klasyka polskiego rocka!

Koncert zespołu Metallica w Warszawie

i

Autor: Szymon Starnawski

Metallica po raz czwarty zagrała po polsku! Zobacz nagranie z wykonania przeboju Perfectu!

19 maja 2026 roku Metallica, po raz czwarty w swojej historii, zagrała na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Amerykański kwartet zaprezentował 15 utworów plus jeden cover. Fani zastanawiali się mocno, jaki tym razem polski numer zaprezentują muzycy. 

W przeszłości mieliśmy okazję usłyszeć już Wehikuł czasu od Dżemu (Kraków, 2018), Sen o Warszawie Czesława Niemena (Warszawa, 2019) oraz Kocham cię, kochanie moje z repertuaru Maanamu (Warszawa, 2024). Za każdym razem w rolę wokalisty wcielał się basista Rob Trujillo, a na scenie towarzyszył mu gitarzysta Kirk Hammett.

Eska Rock_Metallica w 2024 zarobiła najwięcej na koncertach w Warszawie. Dane nie pozostawiają złudzeń

Na Stadionie Śląskim, ku uciesze publiczności, muzycy zaprezentowali Chcemy być sobą, jeden z największych przebojów w dorobku Perfectu. To absolutny hymn pokoleniowy, który w latach 80. stał się głosem milionów Polaków duszących się w rzeczywistości PRL-u i stanowił manifest wobec komunistycznej władzy (w czasie koncertów tytułowa fraza zmieniana była na "Chcemy bić ZOMO"). Napisany przez Zbigniewa Hołdysa utwór do dziś zresztą wywołuje gęsią skórkę i pozostaje jednym z najważniejszych dzieł w historii rodzimego rocka.

A jak ten numer wyszedł w wykonaniu Metalliki? Poniżej udostępniamy stosowne wideo: 

W tym momencie warto przytoczyć słowa Tomasza Włodarczyka, fana Metalliki, który od lat mieszka w USA i przyjaźni się z basistą grupy. To właśnie on zaproponował, żeby w 2019 w Warszawie wykonać słynną kompozycją Czesława Niemena. – Na początku myślałem o piosenkach opartych na charakterystycznej linii basu, żeby sobie mógł pograć. Pierwsze, co mi przyszło do głowy, to "Nie płacz Ewka" Perfectu i "Kocham cię kochanie moje" Maanamu, ale jak sprawdziłem datę, zobaczyłem, że to jest Warszawa i wiedziałem, że może być tylko jedna piosenka – "Sen o Warszawie". Wysłałem mu link i napisałem, żeby tego nie zapowiadał, chociaż normalnie to robią. Zapewniłem, że jak zaczną grać, to wszystkim buty spadną. Tak się chyba stało – powiedział w rozmowie z miesięcznikiem Teraz Rock. Maanam się później pojawił, a na Perfect przyszedł czas w 2026, choć wybór padł na inną kompozycję. 

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

METALLICA
PERFECT