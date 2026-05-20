Metallica po raz czwarty zagrała po polsku! Zobacz nagranie z wykonania przeboju Perfectu!

19 maja 2026 roku Metallica, po raz czwarty w swojej historii, zagrała na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Amerykański kwartet zaprezentował 15 utworów plus jeden cover. Fani zastanawiali się mocno, jaki tym razem polski numer zaprezentują muzycy.

W przeszłości mieliśmy okazję usłyszeć już Wehikuł czasu od Dżemu (Kraków, 2018), Sen o Warszawie Czesława Niemena (Warszawa, 2019) oraz Kocham cię, kochanie moje z repertuaru Maanamu (Warszawa, 2024). Za każdym razem w rolę wokalisty wcielał się basista Rob Trujillo, a na scenie towarzyszył mu gitarzysta Kirk Hammett.

Na Stadionie Śląskim, ku uciesze publiczności, muzycy zaprezentowali Chcemy być sobą, jeden z największych przebojów w dorobku Perfectu. To absolutny hymn pokoleniowy, który w latach 80. stał się głosem milionów Polaków duszących się w rzeczywistości PRL-u i stanowił manifest wobec komunistycznej władzy (w czasie koncertów tytułowa fraza zmieniana była na "Chcemy bić ZOMO"). Napisany przez Zbigniewa Hołdysa utwór do dziś zresztą wywołuje gęsią skórkę i pozostaje jednym z najważniejszych dzieł w historii rodzimego rocka.

A jak ten numer wyszedł w wykonaniu Metalliki? Poniżej udostępniamy stosowne wideo:

Muzycy @Metallica zagrali „Chcemy być sobą” Perfectu na koncercie na Stadionie Śląskim w Chorzowie: pic.twitter.com/AX1FKiUjM4— Szymon Bijak (@SzymonBijak) May 19, 2026

W tym momencie warto przytoczyć słowa Tomasza Włodarczyka, fana Metalliki, który od lat mieszka w USA i przyjaźni się z basistą grupy. To właśnie on zaproponował, żeby w 2019 w Warszawie wykonać słynną kompozycją Czesława Niemena. – Na początku myślałem o piosenkach opartych na charakterystycznej linii basu, żeby sobie mógł pograć. Pierwsze, co mi przyszło do głowy, to "Nie płacz Ewka" Perfectu i "Kocham cię kochanie moje" Maanamu, ale jak sprawdziłem datę, zobaczyłem, że to jest Warszawa i wiedziałem, że może być tylko jedna piosenka – "Sen o Warszawie". Wysłałem mu link i napisałem, żeby tego nie zapowiadał, chociaż normalnie to robią. Zapewniłem, że jak zaczną grać, to wszystkim buty spadną. Tak się chyba stało – powiedział w rozmowie z miesięcznikiem Teraz Rock. Maanam się później pojawił, a na Perfect przyszedł czas w 2026, choć wybór padł na inną kompozycję.