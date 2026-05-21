Stanisława Celińska wzruszająco pożegnana. Wieńce, kwiaty i przejmujące napisy na pogrzebie artystki

Stanisława Celińska zmarła w wieku 79 lat w jednym z warszawskich szpitali. Artystka dopiero co obchodziła urodziny i miała w planach kolejne koncerty dla swojej oddanej publiczności. Informacja o odejściu postaci, którą wielu ceniło chociażby za otwarte wypowiedzi o wyjściu z nałogu, poruszyła całą Polskę. Nic dziwnego, że na pogrzebie Stanisławy Celińskiej żałobnicy oddali jej hołd w piękny sposób.

Stanisława Celińska żegnana w Warszawie. Pogrzeb z udziałem znanych osób

Zmarła legenda polskiego świata artystycznego zmagała się z kłopotami zdrowotnymi, ale nie rezygnowała z dalszych planów. Nagła wiadomość o jej śmierci była więc zaskoczeniem dla wielu fanów i znajomych. Stanisława Celińska spocznie na Powązkach Wojskowych, tuż obok pochowanego w lutym kolegi po fachu, Edwarda Linde-Lubaszenki. Przed odprowadzeniem trumny na cmentarz odbyła się, oczywiście, pełna wzruszeń msza żałobna ku pamięci zmarłej. Nie zabrakło na niej nie tylko najbliższych aktorki i piosenkarki, ale także przyjaciół i znajomych z jej branży.

Wyjątkowe wieńce, skromne bukiety, przejmujące dedykacje. Tak złożono hołd zmarłej artystce

Przy trumnie zmarłej artystki wystawiono przyznane jej odznaczenia państwowe, które Stanisława Celińska otrzymała za swoje zasługi dla polskiej kultury. Biało-czerwony wieniec przekazał Prezydent RP, Karol Nawrocki. Nie zabrakło przejmujących, tradycyjnych wiązanek od najbliższych. "Kochanej Mamie i Babci" - widzimy na klasycznym wieńcu białych róż od córki z rodziną. Wieńce na pogrzebie Celińskiej przynieśli też przyjaciele oraz przedstawiciele Fundacji Ewy Błaszczyk Akogo?. Skromniejsze kwiaty mieli ze sobą koledzy i koleżanki po fachu - Tomasz Karolak, Emilia Krakowska czy też Muniek Staszczyk, który nagrał ze Stanisławą Celińską jej wersję kultowej "Warszawy". Muzyk pojawił się na ceremonii z pięknym bukietem białych kwiatów. Zdjęcia znajdziecie w przygotowanej przez nas galerii.