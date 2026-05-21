Dron wleciał w przestrzeń powietrzną kraju NATO. Pilny apel: "Nie opuszczajcie domów"

Joanna Drzycimska
Joanna Drzycimska
PAP
PAP
2026-05-21 12:34

To już trzeci dzień z rzędu, gdy mieszkańcy terenów leżących w bliskiej odległości od Rosji są ostrzegani o możliwym zagrożeniu w przestrzeni powietrznej. Osoby mieszkające w czterech jednostkach administracyjnych Łotwy, przy granicy z Rosją i Białorusią, dostały telefoniczne powiadomienia, by nie opuszczały swoich domów. Wszystko przez drona!

Drony na Łotwie i w Eston.jpg

i

Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Zniszczony dron, w przeważającej części szary i czarny, leży na ciemnym, ziarnistym asfalcie, lekko przekrzywiony w prawo. Jego korpus jest mocno uszkodzony, z widocznymi szczątkami srebrnej folii, a wewnętrzne przewody w kolorze pomarańczowym są odsłonięte. Cztery śmigła, częściowo czarne i uszkodzone, są przymocowane do ramion drona, a kamera z ciemnym obiektywem znajduje się z przodu korpusu. Kilka drobnych, srebrnych kawałków roztrzaskanego materiału leży obok drona na asfalcie. Tło jest rozmyte, widoczne są niewyraźne, szare kształty budynków przemysłowych.
  • Łotwa po raz kolejny ogłasza alarm lotniczy, nakazując mieszkańcom pozostanie w domach w obliczu rosnącego zagrożenia ze strony Rosji i Białorusi.
  • To już trzeci dzień niepokojów w regionie. Podobne incydenty miały miejsce na Litwie i w Estonii, gdzie zestrzelono dron.
  • Dowiedz się, dlaczego Ukraina oskarża Rosję o celowe przekierowywanie dronów nad państwa bałtyckie i co to oznacza dla bezpieczeństwa NATO.

Kolejny dzień, kolejny alarm. Agencja informacyjna LETA podała w czwartek, 21 maja, że około godz.11 lokalnego czasu łotewska armia powiadomiła o możliwym zagrożeniu w przestrzeni powietrznej Łotwy w czterech jednostkach administracyjnych przy granicy z Rosją i Białorusią. Mieszkańcy tych okolic otrzymali powiadomienia telefoniczne z poleceniem, aby "nie opuszczali swoich domów". To już trzeci dzień z rzędu, gdy pojawia się takie zagrożenie. 

Trzeci dzień alarmów. Ludzie proszeni, by chować się w schronach

Łotewskie wojsko wspólnie z sojusznikami z państw NATO stale monitoruje przestrzeń powietrzną. Dzień wcześniej, w środę, alarm z powodu drona wszczęto z kolei na Litwie. Aktywowano wówczas misję NATO Air Policing a przestrzeń powietrzną nad lotniskiem we Wilnie zamknięto. Mieszkańcy dostali informację, by udać się do schronów lub innych bezpiecznych miejsc. Ukryli się między innymi prezydent Litwy Gitanas Nauseda, przewodniczący Sejmu Juozas Olekas oraz premierka Inga Ruginiene.

Rosja celowo przekierowuje drony?

Warto przypomnieć także sytuację, do której doszło we wtorek, 19 maja, w Estonii. Przestrzeń powietrzną tego kraju naruszył dron, który został zestrzelony przez rumuńskie myśliwce F-16, uczestniczące w misji NATO na Litwie. Ustalono, że był to dron ukraiński. MSZ w Kijowie uważa, że Rosja celowo przekierowuje ukraińskie bezzałogowce na państwa bałtyckie. "Wbrew kremlowskiej propagandzie te kraje nigdy nie pozwalały na wykorzystywanie swojej przestrzeni powietrznej do ataków na Rosję" – mówił od razu po zajściu rzecznik MSZ w Kijowie Heorhij Tychyj.

PARADA ZWYCIĘSTWA TO KOMPROMITACJA PUTINA! ROSJANIE MAJĄ GO DOŚĆ!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DRON
ŁOTWA
NATO