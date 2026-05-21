Zaskakujące zdjęcie na pogrzebie Stanisławy Celińskiej. Ustawiono je w kościele i na cmentarzu

Stanisława Celińska nie żyje

Stanisława Celińska nie żyje. Zmarła 12 maja w wieku 79 lat. Ostatnie chwile życia spędziła w szpitalu, była nieprzytomna. Wiadomość o śmierci Celińskiej spadła na fanów jak grom z jasnego nieba. Jeszcze kilka tygodni wcześniej występowała na scenie i snuła plany na kolejne miesiące. Jej menedżer Maciej Muraszko ujawnił, że do końca roku zaplanowanych było nawet kilkadziesiąt koncertów. Artystka miała pojawić się także na letnich festiwalach.

Choć od lat zmagała się z problemami zdrowotnymi, nie traciła pogody ducha. W ubiegłym roku otwarcie mówiła o potwornym bólu kręgosłupa i konieczności operacji. Mimo cierpienia nie chciała rezygnować z kontaktu z publicznością. Jej ostatni koncert odbył się pod koniec kwietnia i dziś dla wielu fanów ma wyjątkowo symboliczne znaczenie. Gwiazda zmarła niedługo po nim i po swoich 79. urodzinach.

Po śmierci aktorki w sieci pojawiły się setki poruszających pożegnań. Wzruszający nekrolog opublikował producent Michał Kwieciński.

Stasiu, nie tak miało być, przecież byliśmy umówieni na koncert - napisał.

Kondolencje płynęły także od gwiazd, przyjaciół i wielbicieli talentu Celińskiej.

Pogrzeb Celińskiej

Uroczystości pogrzebowe Stanisławy Celińskiej odbyły się 21 maja w Warszawie. Msza żałobna została odprawiona w Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym. Nabożeństwo celebrował ksiądz Andrzej Luter, który wcześniej informował w sieci o ostatnim pożegnaniu gwiazdy.

Stanisława Celińska odeszła od nas, była wielką aktorką i zjawiskową pieśniarką. I pięknym człowiekiem. Tak wspominają ją zresztą wszyscy, nie tylko najbliżsi i przyjaciele. Wzbudzała poczucie bliskości i zrozumienia. Stanisława Celińska, matka i babcia. (...) Ś. P. Stanisława zawsze łączyła. Dzięki Stanisławie nasza doczesność była lepsza, piękniejsza, bardziej szalona, dowcipniejsza, bardziej refleksyjna - mówił duchowny.

Po nabożeństwie rodzina, przyjaciele oraz wielbiciele odprowadzili Stanisławę Celińską na Wojskowe Powązki, gdzie spoczęła wśród najwybitniejszych postaci polskiej kultury. Niedaleko jej grobu w lutym pochowano Bożenę Dykiel oraz Edwarda Linde-Lubaszenkę.

Zaskakujący portret Celińskiej. Stanął zaraz obok trumny

Zanim zaczęła się msza, do kościoła wprowadzono piękną, zdobioną, drewnianą trumnę. Obok ustawiono kwiaty, a przed nią odznaczenia aktorki. Niedaleko stanęło też zaskakujące zdjęcie przedstawiające zmarłą. Było kolorowe, a nie czarno-białe i ukazywało Celińską uśmiechniętą. Widać, że, gdy gwiazda do niego pozowała, była naprawdę szczęśliwa.

Lubiła ludzi, szczególnie młodych, zawsze zresztą była młoda duchem - do samego końca mimo uciążliwości zdrowotnych. Wiele osób mówi, że Stanisława dała im moc, dawała motywację do działania i siłę. Była kimś! Człowiek przy niej też chciał być jakiś. Chciał pokonywać swoje trudności, słabości, chciał powstawać z upadków - podkreślił ks. Luter podczas kazania.

Zdjęcie lekko uśmiechniętej Stanisławy znalazło się później również na cmentarzu, a żałobnicy mogli je oglądać także podczas wpisywania się do księgi kondolencyjnej.

