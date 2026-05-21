Pogrzeb Stanisławy Celińskiej. Tak się "wystroiły" gwiazdy. Karolak robił nawet zdjęcia telefonem! Wprowadzają nowy pogrzebowy savoir vivre?

Stanisława Celińska nie żyje. Wielka gwiazda zmarła nagle 12 maja 2026 roku. Miała 79 lat. Chwilę wcześniej można było zobaczyć ją na scenie, aktorka miała plany. Nikt nie spodziewał się tragicznej wiadomości. Celińska występowała do samego końca.

Karolak na pogrzebie Celińskiej robił zdjęcia telefonem

Pogrzeb Stanisławy Celińskiej był wielkim wydarzeniem. Po mszy w kościele Środowisk Twórczych przy Placu Teatralnym w Warszawie kondukt żałobny udał się na Cmentarz Wojskowy na Powązkach. Tu spoczęła wielka artystka, którą kochają miliony. Gwiazdy na ostatnie pożegnanie Stanisławy Celińskiej przybyły tłumnie, dominował smutek i szacunek dla zmarłej. Jednak część znanych postaci tego dnia wyróżniła się strojem i zachowaniem. Czyżby wprowadzali nowy pogrzebowy savoir vivre?

Tomasz Karolak na pogrzeb Stanisławy Celińskiej wystroił się w czerń, ale zamiast marynarki założył kurteczkę. Na nogi założył sportowe buty do luźnych spodni. W dłoni trzymał białą różę. W pewnym momencie jednak, w tłumie pod kościołem wyjął z kieszeni telefon i zaczął robić nim zdjęcia.

Kurtka zamiast marynarki, a czerń odeszła do lamusa?

Ciekawie zaprezentował się także Muniek Staszczyk, który także odział się w kurtkę oraz dżinsy. Rękę trzymał w kieszeni, a w drugiej dzierżył ogromny bukiet białych kwiatów. W podobnym stylu zaprezentował się inny wokalista, Tomasz Organek, który swój luźny styl podkreślił skórzaną kurtką. W niebieskiej kurtce i białej koszuli przybył także Stefan Friedmann. Koleżanka aktora z planu "M jak miłość", Małgorzata Rożniatowska zadała szyku we wzorzystym płaszczyku. Andrzej Seweryn był mocno zajęty ważnymi sprawami, przed kościołem intensywnie rozmawiał przez telefon.

Do panów dołączyła też Grażyna Zielińska, która postawiła na jasną kolorystykę stroju. Gwiazda miała zwiewną, krótką sukienkę w tonacji kremowo-beżowo-czarnej, a na ramiona zarzuciła białą koszulę.

Tłum gwiazd pożegnał wielką artystkę

W tłumie gwiazd na pogrzebie Stanisławy Celińskiej można było zobaczyć pogrążonych w smutku: Emilię Krakowską, Maję Komorowską, Marzenę Trybałę, Ewę Ziętek, Danutę Stenkę, Lucynę Malec, i Artura Barcisia.

