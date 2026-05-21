Porażony prądem 13-latek spadł ze słupa. Dramatyczne sceny

Maria Hędrzak
2026-05-21 15:55

W połowie maja na terenie Żabieńca w powiecie piaseczyńskim doszło do niezwykle groźnego zdarzenia. Nastoletni chłopiec wszedł na słup wysokiego napięcia i wskutek porażenia prądem runął na ziemię. Natychmiast przetransportowano go do szpitala.

Dramatyczne sceny przy ulicy Rybackiej w Żabieńcu

Z informacji przekazanych w pierwszej kolejności przez Miejskiego Reportera dowiadujemy się, że do wypadku doszło 10 maja przy ulicy Rybackiej, w rejonie stadionu. To właśnie tam 13-latek wdrapał się na słup wysokiego napięcia. Po porażeniu prądem chłopak runął w dół z dużej wysokości.

Na miejsce błyskawicznie dotarły służby ratunkowe, nastolatek trafił do szpitala. Według doniesień był w stanie krytycznym. Obecnie badaniem dokładnych okoliczności tego zdarzenia zajmuje się policja. Sprawa trafiła także do sądu rodzinnego.

Powołując się na wstępne ustalenia, Miejski Reporter poinformował, że wejście na niebezpieczną konstrukcję miało być próbą zaimponowania znajomym.

Ta sytuacja dobitnie udowadnia, że młodzieńcza brawura i chęć zdobycia uznania w grupie mogą zakończyć się prawdziwym dramatem. Linie wysokiego napięcia stanowią w podobnych sytuacjach śmiertelne zagrożenie, a nawet jeden błąd może nieść za sobą tragiczne konsekwencje.

