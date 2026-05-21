Świat 16-letniej Martyny runął w jednej chwili. Nastolatka walczy ze złośliwym nowotworem

Martyna z Mińska Mazowieckiego walczy z mięsakiem złośliwym głowy

Jeszcze kilka miesięcy temu Martyna Ignatowska była zwyczajną nastolatką – uczennicą Liceum Ekonomicznego w Mińsku Mazowieckim, pasjonatką tańca i osobą pełną planów na przyszłość. Dziś większość czasu spędza na oddziale onkologicznym.

Diagnoza - mięsak złośliwy II stopnia - przyszła nagle i całkowicie zmieniła życie całej rodziny. Martynie świat się zawalił

- Choroba ta spadła na nas wszystkich jak cios, a szczególnie brutalnie uderzyła w Martynę zabierając jej beztroską młodość, jej ukochany taniec, zabierając spokój..., poczucie bezpieczeństwa..., plany na przyszłość..., rozwalając jej życie na kawałki… - przekazała Anna Cyran-Misiurska, ciocia Martyny.

Drogie leczenie jedyną szansą dla Martyny

23 marca Martyna przeszła niezwykle trudną operację częściowego usunięcia guza zlokalizowanego w głowie. Obecnie jest leczona w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Przed nastolatką długie i skomplikowane leczenie obejmujące kolejne terapie, specjalistyczne leki, rehabilitację oraz możliwe konsultacje i pobyty w ośrodkach w Polsce i za granicą.

Martyna nie traci nadziei i sił do walki z chorobą. Największym wyzwaniem są jednak koszty. Część nowoczesnych terapii, które mogą zwiększyć szanse Martyny na powrót do zdrowia, nie jest refundowana przez NFZ. Rodzice nastolatki - Kasia i Sławek Ignatowscy - nie są w stanie samodzielnie pokryć wszystkich wydatków związanych z leczeniem. Dlatego rodzina uruchomiła zbiórkę na platformie Pomagam.pl, prosząc o wsparcie wszystkich ludzi dobrej woli.

- W tej chorobie liczy się czas. Bardzo chcemy, aby leczenie Martyny nie zostało przerwane z powodu braku finansowania - wyjaśniła ciocia Martyny w opisie zbiórki. - Każda nawet najmniejsza kwota ma ogromne znaczenie i daje nam wszystkim poczucie, że nie jesteśmy sami w tej walce o życie Martyny - dodała.

