Radni Częstochowy byli zgodni. Jacek Magiera uhonorowany miesiąc po śmierci!

Kamil Heppen
PAP
2026-05-21 13:50

Polska piłka wciąż nie otrząsnęła się po nagłej śmierci Jacka Magiery. Uznany piłkarz i trener zmarł 10 kwietnia, a nieco ponad miesiąc później został uhonorowany w rodzinnej Częstochowie! W czwartek, 21 maja, rada miasta bez sprzeciwu przegłosowała, aby Magiera został patronem nowo otwartego wiaduktu w centrum Częstochowy.

  • Rada Miasta Częstochowy ustanowiła Jacka Magierę patronem nowo otwartego wiaduktu.
  • Obok wiaduktu im. Magiery ma powstać nowy piłkarski stadion.
  • Na sesji radnych zdecydowano też o usunięciu z nazwy stadionu Rakowa Częstochowa byłego sponsora - Zondacrypto.

Bez sprzeciwu rada miasta nadała otwartemu 30 kwietnia 2026 r. wiaduktowi w centrum Częstochowy imię Jacka Magiery. Drugi trener reprezentacji Polski, wcześniej piłkarz Legii Warszawa i Rakowa Częstochowa, którego był wychowankiem, zmarł nagle 10 kwietnia 2026 r. w wieku 49 lat.

- Propozycja, któremu obiektowi ma patronować Jacek Magiera, ma w sobie coś symbolicznego. Łączy nas piłka, a wiadukt łączy dwie części miasta rozcięte torami kolejowymi. Lokalizacja też jest trafna, bo obok planowana jest budowa nowego stadionu piłkarskiego - powiedział przed głosowaniem radnych prezes Rakowa Wojciech Cygan.

Miasto planuje stadion na terenach upadłej fabryki włókienniczej Elanex, którą kupiło na licytacji komorniczej pod koniec 2025 r. Inwestycja uzależniona jest od pozyskania dofinansowania na ten cel. - Miasta nie stać na samodzielny wydatek kilkuset milionów złotych, myślimy o partnerstwie publiczno-prywatnym - powiedział w czwartek pełniący obowiązki prezydenta Częstochowy Zdzisław Wolski.

Raków ostatecznie odcięty od Zondacrypto

Na tej samej sesji zdecydowano też o usunięciu z nazwy stadionu miejskiego, na którym gra Raków, byłego sponsora klubu - Zondacrypto. Obiekt przy ul. Limanowskiego w Częstochowie wrócił do poprzedniej nazwy: Miejski Stadion Piłkarski „Raków”. Usunięcie nazwy byłego sponsora wymagało uchwały rady miasta. Przy braku sprzeciwu przegłosowano to w czwartek, 21 maja.

Argumentem przemawiającym za zmianą nazwy są kontrowersje i negatywne doniesienia medialne związane z marką Zondacrypto, które w ostatnim czasie mogły rzutować na wizerunek miasta. Utrzymywanie nazwy powiązanej z podmiotem będącym przedmiotem publicznej krytyki może wpływać niekorzystnie na postrzeganie obiektu oraz budzić nieuzasadnione skojarzenia wśród mieszkańców i opinii publicznej” - brzmi uzasadnienie do uchwały.

