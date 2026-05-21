Lewandowscy i Szczęśni balowali na imprezie Barcelony! Yamal przyszedł z dziewczyną!

Michał Chojecki
2026-05-21 7:06

Piłkarze FC Barcelony w środowy wieczór świętowali mistrzostwo Hiszpanii na specjalnej klubowej kolacji. Pojawili się tam z partnerkami, a Lamine Yamal przyprowadził swoją nową dziewczynę - Ines Garcię. Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny spędzili ten wyjątkowy czas w towarzystwie małżonek. Na "Lewego" czekała wyjątkowa niespodzianka.

  • Gwiazdy FC Barcelony świętowały mistrzostwo Hiszpanii, gromadząc się na uroczystej kolacji z partnerkami.
  • Lamine Yamal zaskoczył wszystkich, oficjalnie prezentując nową dziewczynę, Ines Garcię.
  • Robert Lewandowski otrzymał od władz klubu wyjątkową niespodziankę oraz wzruszające podziękowania za minione sezony.
Piłkarze Barcelony wraz z partnerkami zebrali się na kolacji celebracyjnej, aby uczcić zdobyte tytuły. Lamine Yamal po raz pierwszy zaprezentował już oficjalnie swoją nową dziewczynę - zjawiskową Hiszpankę Ines Garcię. TUTAJ GALERIA ZDJĘĆ TEJ PIĘKNOŚCI. Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny pojawili się wraz z żonami. Ania i Marina zaprezentowały zgrabne nogi i wyglądały rewelacyjnie.

Na Roberta Lewandowskiego czekała niespodzianka. Kierownictwo klubu jeszcze raz podziękowało mu za wspaniałe cztery sezony, wręczając oprawioną w ramę koszulkę Barcy.

- Jesteśmy mu bardzo wdzięczni. Przyszedł w trudnym momencie i dzięki swojej ciężkiej pracy, dyscyplinie i postawie pomógł nam rozwinąć się jako drużyna - podkreślił kapitan Ronald Araújo.

- Zawsze będziesz częścią Barçy. Barcelona jest twoim domem i mamy nadzieję, że wkrótce znów cię tu zobaczymy - dodał prezydent Joan Laporta, zwracając się do "Lewego".

