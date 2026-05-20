Yamal przyłapany z nową dziewczyną, wielka afera! Piękna Ines musiała się tłumaczyć

Lamine Yamal leczy kontuzję przed mundialem, ale znalazł czas na krótkie wakacje z dziewczyną.

Piłkarz Barcelony został przyłapany w Grecji z influencerką Ines Garcią.

Internet zapłonął, sugerując że Hiszpanka dopiero co była w innym związku.

Nowa dziewczyna Yamala odniosła się publicznie do tych głośnych plotek.

Lamine Yamal z nową dziewczyną i już wielka afera. Ines tłumaczy się ze "zdrady"

Od pewnego czasu media w Hiszpanii rozpisywały się o nowym związku Lamine'a Yamala z Ines Garcią. Na potwierdzenie przyszło najnowsze nagranie, na którym kontuzjowany piłkarz korzysta z uroków Grecji w towarzystwie dziewczyny. Para idzie za rękę, a z mediów społecznościowych influencerki można dowiedzieć się o ich romantycznym rejsie. Wybranka Yamala to gwiazdka social mediów z Sewilli, która od razu musi zmierzyć się z solidnym hejtem.

Para zaczęła śledzić się nawzajem na Instagramie, wymieniać lajki i wiadomości już od lutego, ale dopiero po nagraniu z Grecji internet obiegła plotka, jakoby Ines dopiero co zostawiła wcześniejszego partnera dla Yamala. Na potwierdzenie prezentowano jej zdjęcie z mężczyzną sprzed kilku tygodni i zamieszczony przez nią komentarz. Sprawa nabrała szybkiego rozgłosu, a młoda influencerka postanowiła zdementować tę historię.

"To naprawdę nie ma sensu. Nie zamierzałam odnosić się do tego tematu, bo to jest żałosne, aleee coo?? Zero dowodów i zero sensu. Nie wiem, skąd wy wszyscy bierzecie te historie. Że byłam z nim 5 lat i zostawiłam go dla kogoś innego???? Hahahaha" - skomentowała na Instagramie Ines Garcia.

W specjalnym nagraniu tłumaczy też, że na wspomnianym zdjęciu jest ze swoim przyjacielem Gonzalem, z którym nie była w żadnym związku. Internauci zauważyli jednak, że chłopak nagle przestał obserwować Yamala...

Inés García desmiente que llevaba cinco años de relación con su amigo Gonzalo y asegura que no lo ha dejado por Lamine Yamal, básicamente dice que nunca han estabado juntosCuídanos a Lamine, y a gozar nena pic.twitter.com/HofjTcPw0U— Díaz (@diazzzreyes) May 19, 2026