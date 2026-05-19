Dwa dni po pożegnaniu Roberta Lewandowskiego w Barcelonie nadal płaczą! Wyjątkowe nagranie

Robert Lewandowski oficjalnie pożegnał się z kibicami FC Barcelony w niedzielnym meczu z Betisem (3:1).

Emocje po tym niezwykłym wieczorze jeszcze nie opadły, a dwa dni później Barcelona znów uhonorowała polskiego piłkarza.

W klubowych mediach opublikowano wyjątkowe nagranie z udziałem piłkarzy i trenera Barcy, wykonujących słynną cieszynkę Lewandowskiego.

Po czterech udanych latach Robert Lewandowski odchodzi z FC Barcelona. Przychodził do klubu pogrążonego w kryzysie, a opuszcza go z trzema mistrzostwami Hiszpanii - w tym spektakularną obroną tytułu w tym sezonie z rekordową serią zwycięstw we wszystkich 19 domowych meczach La Liga. W 192 występach kapitan reprezentacji Polski strzelił 119 goli. Ten bilans może jeszcze ulec korekcie po ostatnim spotkaniu sezonu z Valencią, ale już w niedzielę (17 maja) Lewandowski pożegnał się z kibicami Barcelony na Camp Nou.

Były to niezapomniane chwile, nie zabrakło łez i wzruszeń, a z całej Katalonii w kierunku polskiego piłkarza płynie ogromny szacunek. Hiszpanie zgodnie nazywają Lewandowskiego legendą "Blaugrany", a dwa dni po wyjątkowym wieczorze Barca jeszcze raz go uświetniła.

W klubowych mediach pojawiło się specjalne nagranie, na którym koledzy z drużyny wykonują słynną cieszynkę "Lewego". Od Pedriego, przez Raphinhę, Lamine'a Yamala, Wojciecha Szczęsnego, aż po trenera Hansiego Flicka!

- Lewy, dziękuję za wszystko i powodzenia! - zwrócił się do piłkarza niemiecki szkoleniowiec, który najpierw osiągał z nim sukcesy w Bayernie Monachium, a przez ostatnie 2 lata w Barcelonie.

Lewy zostawił swój ślad na zawsze - napisano wprost w opisie filmiku. Możesz obejrzeć go poniżej, na końcu artykułu.

