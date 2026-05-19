Szaleją za polską siatkarką w Turcji i nie tylko! Nowa ulubienica kibiców, Julia Szczurowska

KH Bartosz Olszewski
2026-05-19 19:16

W świecie siatkówki nazwisko Julia Szczurowska rozbrzmiewa coraz głośniej, zwłaszcza w gorącej atmosferze tureckich hal. Polska atakująca, która z powodzeniem występuje w jednej z najsilniejszych lig na świecie, podbija serca fanów nie tylko swoją dynamiczną grą! Jej meteoryczny wzrost popularności każe zastanawiać się, czy już mówimy o nowej ulubienicy polskich kibiców?

Rywalizacja w tureckiej lidze jest zacięta, a presja na zawodniczkach ogromna. W tym wymagającym środowisku Julia Szczurowska, jako siatkarka słynnego Besiktasu, nie tylko odnalazła się znakomicie, ale wręcz stała się jedną z wyróżniających się postaci. Jej odważne ataki i widoczna radość z gry w połączeniu z wyjątkową urodą sprawiły, że tureccy fani oszaleli na jej punkcie! Od nowego sezonu 24-latka będzie występować w drużynie Kuzeyboru.

Julia Szczurowską ulubienicą kibiców w Turcji. Podbije kadrę?

Fenomen popularności Szczurowskiej w Turcji jest szczególnie widoczny w mediach społecznościowych. Jej profile pękają w szwach od pochwał i komplementów, a pod zdjęciami pojawiają się liczne komentarze od tureckich fanów, wyrażających podziw i sympatię. Masa z nich bacznie śledzi Polkę, która tylko na Instagramie ma blisko 70 tysięcy obserwujących! Należy to docenić, biorąc pod uwagę, jak trudno jest zaistnieć i zdobyć taką sympatię w lidze pełnej światowych gwiazd. To nie jedyny jej związek z Turcją - obecnie jej partnerem życiowym jest turecki koszykarz, Servet Alperen Kurnaz.

Świetna postawa na parkietach tureckich nie umknęła oczywiście uwadze selekcjonera reprezentacji Polski. Informacja o tym, że Julia Szczurowska znalazła się w kadrze narodowej na sezon 2026, jest wyraźnym sygnałem i potwierdzeniem jej ogromnego potencjału. To kluczowy moment w jej karierze, dający szansę na regularne występy w biało-czerwonych barwach. Sezon 2026 może być kluczowy w kontekście budowania kadry i przygotowań do najważniejszych imprez. Włączenie Julii drugi sezon z rzędu, pod nieobecność kilku liderek, świadczy o tym, że sztab szkoleniowy być może widzi w niej przyszłą liderkę, zdolną do odgrywania kluczowej roli w kadrze! Więcej zdjęć polskiej atakującej znajdziesz w naszej galerii.

