Anastazja Kuś odpowiedziała na atak dziennikarza, że robi karierę "PRZEZ POŚLADKI". Tak go nazwała!

Polska lekkoatletka Anastazja Kuś została oskarżona przez dziennikarza TVP o robienie kariery "przez pośladki", co wywołało burzę w mediach.

19-letnia sprinterka spotkała się z ostrą krytyką za publikowanie odważnych zdjęć na Instagramie.

Anastazja Kuś w rozmowie z Interią zareagowała na krytykę i odpowiedziała na ataki.

Anastazja Kuś mimo młodego wieku może już się pochwalić sporymi sukcesami. Córka piłkarza Marcina Kusia wywalczyła brąz w biegu na 400 m podczas halowych mistrzostw Polski w Toruniu i srebro w sztafecie 4x400 m na halowych mistrzostwach świata w chińskim Nankin. Została też mistrzynią Polski U-20 i brązową medalistką mistrzostw Europy U-20 w fińskim Tampere oraz wywalczyła brąz na mistrzostwach Polski w Bydgoszczy, zdobywając swój pierwszy w karierze seniorski medal na otwartym stadionie.

Urodziwa sprinterka skupia się nie tylko na sporcie. Jej konto na Instagramie pełne jest gorących zdjęć zgrabnej sprinterki w bikini, dzięki którym kibice mogą podziwiać jej oszałamiającą figurę.

Nie wszystkim te odważne zdjęcia Anastazji Kuś się podobają. 19-letnią lekkoatletkę skrytykował ostro dziennikarz Aleksander Dzięciołowski z TVP Sport.

- Mam wrażenie, że tam jest większe skupienie na tej medialnej otoczce niż na otoczce sportowej. Szkoda. Nie lubię kariery przez pośladki. Uważam, że to jest płytkie - ocenił dziennikarz w audycji "Race Pace - podcasty o bieganiu". - Anastazja na zgrupowaniach kadry jest sama z mamą. Nie koleguje się z kadrą. Na każdej sesji treningowej jest mama z telefonem i każde ćwiczenie, każdą sekundę tego ćwiczenia, mama uwiecznia i zawsze jest zdjęcie przez pryzmat pośladków Anastazji z delikatnie rozwartymi ustami. Potem dokładnie takie samo zdjęcie wrzuca mama na social media. Uważam, że to jest niesmaczne, po prostu - dodał Aleksander Dzięciołowski.

Anastazja Kuś w obszernej rozmowie z Interią została zapytana również o te krytyczne głosy. Młoda sprinterka stwierdziła, że nie przejmuje się atakami i stara się robić swoje. Na pytanie, czy zabolał ją ten atak Aleksandra Dzięciołowskiego, odparła:

- Nie zabolał. To jest jeden z hejterów, dlatego nie traktuję tego zbyt osobiście. Na szczęście więcej jest pozytywnych opinii na mój temat i mojego otoczenia, co jest bardzo budujące i spotykam się z tym na co dzień. Natomiast autor wypowiedzi sam sobie wystawił świadectwo, a ja hejterami się nie zajmuję - stwierdziła Anastazja Kuś w rozmowie z Interią.

Zaraz potem padło pytanie, czy sprinterka po zawodach udzieli wywiadowi temu dziennikarzowi, który często rozmawia na żywo z lekkoatletami w trakcie transmisji na TVP.

- Nie wiem. Czas pokaże. Zobaczymy, czy Alek dalej będzie prowadził takie rozmowy - powiedziała Anastazja Kuś.

