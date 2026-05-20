Pogrzeb Krzysztofa Piesiewicza. Widok na cmentarzu poruszył żałobników. Nagle wspomnienia wróciły!

Pogrzeb Krzysztofa Piesiewicza

Pogrzeb Krzysztofa Piesiewcza rozpoczął się od żałobnej mszy św. w Kościele Sióstr Wizytek na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. W ostatnim pożegnaniu słynnego adwokata opozycjonistów w czasach PRL, wieloletniego senatora i wybitnego scenarzysty filmowego uczestniczyło wiele osób związanych ze światem polityki i kultury. Wśród żałobników dostrzec można było takie postacie jak: Małgorzata Kidawa-Błońska, Bogdan Borusewicz, Adam Bodnar czy Monika Olejnik. Po zakończeniu tzw. części kościelnej pogrzeb Krzysztofa Piesiewicza wraz przeniósł się na Cmentarz Stare Powązki w Warszawie, gdzie polityk i artysta został pochowany. Krzysztof Piesiewicz spoczął w grobie swojej brutalnie zmordowanej w 1989 roku matki - Anieli Piesiewicz. Na cmentarzu żałobnicy mogli zobaczyć m.in. grób pochowanego nieopodal legendarnego komentatora sportowego Bohdana Tomaszewskiego. To nie jedyna osoba związana ze sportem, która spoczywa na tej nekropolii.

Pogrzeb Krzysztofa Piesiewicza. Grób obok Bohdana Tomaszewskiego

Grób adwokata opozycjonistów z czasów PRL położony jest w 6. rzędzie, a mogiła Bohdana Tomaszewskiego w 5. Podczas pogrzebu Krzysztofa Piesiewicza wielu żałobników mogło zatem zobaczyć także grób komentatora. Obudziło to wspomnienia tej postaci - jego charakterystycznego głosu i niesamowitej erudycji. Na Cmentarzu Stare Powązki leżą także inne osoby związane ze sportem, m.in. Maria Kwaśniewska, niezwykle wszechstronna sportsmenka, uprawiająca wiele dyscyplin. Największą sławę przyniosło jej zdobycie brązowego medalu olimpijskiego w rzucie oszczepem w 1936 roku. Na nekropolii pochowani są także Franciszek Żwirko, porucznik oraz pilot Wojska Polskiego a także pilot sportowy, i Wojciech Albrych, działacz sportowy i kombatancki.

Krzysztof Piesiewicz zmarł 14 maja 2026 roku. Miał 80 lat.