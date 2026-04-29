Pogrzeb Łukasza Litewki. Pierwsze zdjęcia dogłębnie poruszają. Obok spoczywa słynny dziennikarz sportowy

Bartosz Olszewski likp
2026-04-29 13:36

Pogrzeb Łukasza Litewki to wydarzenie, którym żyje cały kraj. Poseł Lewicy i działacz społeczny zmarł po wypadku, do którego doszło, gdy jechał na rowerze. Na ostatnie pożegnanie parlamentarzysty przyszły prawdziwe tłumy, w tym wiele osób znanych z pierwszych stron gazet. Pierwsze zdjęcia z pogrzebu Łukasza Litewki dogłębnie poruszają. Symboliczne jest to, że obok spoczywa słynny dziennikarz sportowy, a przecież zmarły poseł słynął też z zamiłowania do sportu.

Pogrzeb Łukasz Litewki. Symboliczne miejsce pochówku

Pogrzeb Łukasza Litewki zaplanowany został na środę, 29 kwietnia. Oficjalnie uroczystości pogrzebowe zaczęły się o godz. 13.30 w kościele parafii rzymskokatolickiej pw. św. Joachima w Sosnowcu. Jednak już na długo przed tą godziną pod świątynią kłębiły się tłumy, które przyszły pożegnać posła Lewicy i działacza społecznego. Wczesniej zapadła decyzja, że pogrzeb Łukasza Litewki będzie miał charakter państwowy. Symboliczne jest miejsce pochówku posła (na przykościelnym cmentarzu parafialnym). Obok spoczywa bowiem słynny dziennikarz sportowy - Witold Dobrowolski. Co ciekawe, Łukasz Litewka znany był z zamiłowania do sportu. W komunikacie po jego śmierci Zagłębie Sosnowiec podało, że poseł był kibicem tego klubu. 

Łukasz Litewka wypadek, śmierć i sekcja zwłok

Łukasz Litewka zginął nagle w piątek, 24 kwietnia, podczas aktywności sportowej. Poseł Lewicy jechał rowerem po Dąbrowie Górniczej. Polityk w trakcie jazdy czołowo zderzył się z samochodem marki Mitsubishi. Kierujący nim mężczyzna najprawdopodobniej zjechał na przeciwny pas ruchu. Potem trafił do aresztu. Wiadomo, że już wyszedł na wolność.

W reakcji na pytania o aktualny stan śledztwa w sprawie wypadku, skutkującego śmiercią posła Łukasza Litewki, informuję, iż podejrzany o spowodowanie tego zdarzenia został dziś zwolniony z tymczasowego aresztowania - wobec wpłaty ustalonej przez sąd kwoty poręczenia majątkowego 

- podała Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu w specjalnym komunikacie. Sekcja zwłok Łukasza Litewki wykazała, że zmarł on "zmarł wskutek obrażeń w obrębie kończyn dolnych". 

Doszło do przecięcia kluczowych arterii i w konsekwencji do wykrwawienia

– przekazał "Super Expressowi" prok. Bartosz Kilian.

