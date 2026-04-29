Pogrzeb Łukasza Litewki. Pierwsze zdjęcia dogłębnie poruszają. Obok spoczywa słynny dziennikarz sportowy

Pogrzeb Łukasz Litewki. Symboliczne miejsce pochówku

Pogrzeb Łukasza Litewki zaplanowany został na środę, 29 kwietnia. Oficjalnie uroczystości pogrzebowe zaczęły się o godz. 13.30 w kościele parafii rzymskokatolickiej pw. św. Joachima w Sosnowcu. Jednak już na długo przed tą godziną pod świątynią kłębiły się tłumy, które przyszły pożegnać posła Lewicy i działacza społecznego. Wczesniej zapadła decyzja, że pogrzeb Łukasza Litewki będzie miał charakter państwowy. Symboliczne jest miejsce pochówku posła (na przykościelnym cmentarzu parafialnym). Obok spoczywa bowiem słynny dziennikarz sportowy - Witold Dobrowolski. Co ciekawe, Łukasz Litewka znany był z zamiłowania do sportu. W komunikacie po jego śmierci Zagłębie Sosnowiec podało, że poseł był kibicem tego klubu.

Trumna z ciałem Łukasza Litewki okryta flagą Polski. Gdy wnosili ją do kościoła rozległy się brawa

Łukasz Litewka wypadek, śmierć i sekcja zwłok

Łukasz Litewka zginął nagle w piątek, 24 kwietnia, podczas aktywności sportowej. Poseł Lewicy jechał rowerem po Dąbrowie Górniczej. Polityk w trakcie jazdy czołowo zderzył się z samochodem marki Mitsubishi. Kierujący nim mężczyzna najprawdopodobniej zjechał na przeciwny pas ruchu. Potem trafił do aresztu. Wiadomo, że już wyszedł na wolność.

W reakcji na pytania o aktualny stan śledztwa w sprawie wypadku, skutkującego śmiercią posła Łukasza Litewki, informuję, iż podejrzany o spowodowanie tego zdarzenia został dziś zwolniony z tymczasowego aresztowania - wobec wpłaty ustalonej przez sąd kwoty poręczenia majątkowego

- podała Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu w specjalnym komunikacie. Sekcja zwłok Łukasza Litewki wykazała, że zmarł on "zmarł wskutek obrażeń w obrębie kończyn dolnych".

Doszło do przecięcia kluczowych arterii i w konsekwencji do wykrwawienia

– przekazał "Super Expressowi" prok. Bartosz Kilian.