Śliczna tenisistka zaczęła przebierać się na widoku! Pokazała znacznie więcej niż zazwyczaj

Genie Bouchard to postać, która od lat budzi ogromne emocje. W 2014 roku szturmem wdarła się do światowej czołówki tenisa, docierając do finału Wimbledonu oraz półfinałów Australian Open i French Open. W szczytowym momencie swojej kariery zajmowała 5. miejsce w rankingu WTA, stając się pierwszą Kanadyjką w historii, która znalazła się w TOP 5. Jej agresywny styl gry i sukcesy na korcie, połączone z nietuzinkową urodą, szybko przyniosły jej miano „nowej Szarapowej” oraz lukratywne kontrakty reklamowe!

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Zachwycona stanikiem Genie Bouchard pokazała, jak się przebiera

Nie zmieniło się to po zakończeniu przez Bouchard tenisowej kariery. Kanadyjka spełnia się teraz w pickleballu, a o jej nadal dużej wartości marketingowej świadczy chociażby jedno z ostatnich nagrań na Instagramie.

Nagranie, zrealizowane w formie popularnych w mediach społecznościowych „przejść”, ukazuje Bouchard w jej garderobie. Tenisistka z uśmiechem prezentuje kolejne staniki, opowiadając o ich zaletach – wygodzie, dopasowaniu i stylu. Choć wideo ma charakter czysto reklamowy, jego format, przypominający intymne kulisy przymierzalni, sprawił że fani mogli zobaczyć ją w bardziej prywatnej i odważnej odsłonie. Bouchard, znana ze swojej urody i doskonałej figury, nie po raz pierwszy bierze udział w odważnej sesji, jednak to nagranie wyróżnia się dynamiką i bezpośredniością, pokazując znacznie więcej niż profesjonalne, statyczne zdjęcia.

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Choć kariera Kanadyjki wyhamowała już lata temu, z powodzeniem przekuła swoją popularność w status jednej z czołowych influencerek w świecie sportu. Jej profil na Instagramie śledzą miliony fanów, a ona sama chętnie dzieli się kadrami z podróży, treningów i życia prywatnego, regularnie współpracując z największymi markami! Więcej zdjęć Genie Bouchard znajdziesz w załączonej galerii.