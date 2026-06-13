Podmieniali bezcenne arcydzieła na podróbki! Zapadły surowe wyroki

Kradli bezcenne książki warte fortunę. Zapadły surowe wyroki

Najsurowszą karę otrzymał 50-letni Micheil Z., który wcześniej został skazany na Litwie na trzy lata więzienia za udział w podobnych kradzieżach XIX-wiecznych książek. Francuski sąd wymierzył mu teraz 7 lat więzienia oraz dożywotni zakaz wjazdu i pobytu na terytorium Francji.

Na cztery lata więzienia skazano również 49-letniego Bekę T. Mężczyzna wcześniej usłyszał wyrok trzech i pół roku pozbawienia wolności w Estonii za udział w tej samej przestępczej działalności.

Dwóch kolejnych członków grupy nie pojawiło się przed francuskim sądem, ponieważ zostali zatrzymani i osądzeni w Gruzji. Tam usłyszeli wyroki pięciu lat więzienia, natomiast paryski sąd wymierzył im kary po sześć lat pozbawienia wolności.

Podmieniali bezcenne wydania na perfekcyjne kopie

Pozostała dwójka podejrzanych nadal pozostaje nieuchwytna. W ich sprawie wydano nakazy aresztowania i są poszukiwani przez organy ścigania.

Prokuratura podkreślała podczas procesu, że grupa odpowiada za kradzież wyjątkowo cennych dzieł literackich. Wśród nich było dziesięć wydań książek Aleksandra Puszkina, w tym pierwsze wydanie dramatu „Borys Godunow” z 1825 roku.

Do przestępstw doszło w 2023 roku. Jak opisuje AFP, członkowie szajki odwiedzali biblioteki pod pozorem zwykłych czytelników. Analizowali rzadkie egzemplarze, fotografowali je i dokładnie mierzyli, a następnie zastępowali perfekcyjnie wykonanymi kopiami. Biblioteka Narodowa Francji oszacowała straty na około 650 tys. euro. Do dziś nie udało się odzyskać żadnej ze skradzionych książek.

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