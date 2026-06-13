Rekin zaatakował zaledwie kilkadziesiąt metrów od plaży! Kobieta walczy o życie

Atak rekina w Australii. 35-latka walczy o życie

35-letnia kobieta walczy o życie po ataku rekina, do którego doszło w sobotę na jednej z plaż w Sydney. Australijskie służby poinformowały, że poszkodowana znajduje się w stanie krytycznym. To kolejny groźny incydent z udziałem tych drapieżników u wybrzeży Australii.

Do ataku doszło około 30 metrów od linii brzegowej. Kobieta została pogryziona przez dużego rekina podczas pobytu w wodzie. „Świadkowie wydarzenia wyciągnęli ją z wody i zaczęli jej udzielać pierwszej pomocy” – poinformowała policja w oświadczeniu.

- Ma ona na nodze i ramionach duże rany, które będą wymagały wielu operacji – powiedział dziennikarzom inspektor Mike Corlis ze stanu Nowa Południowa Walia.

Po zdarzeniu władze zdecydowały o zamknięciu na 24 godziny plaży, na której doszło do ataku, a także kilku okolicznych kąpielisk.

Seria ataków u wybrzeży Australii. Naukowcy wskazują możliwą przyczynę

To nie pierwszy taki przypadek w ostatnich tygodniach. Zaledwie tydzień temu życie stracił mężczyzna zaatakowany przez rekina podczas wędkowania u wybrzeży Australii Zachodniej. Miesiąc wcześniej zginął 39-latek łowiący ryby na Wielkiej Rafie Koralowej, a kilka dni przed tym zdarzeniem śmiertelnie ranny został 38-letni mężczyzna w pobliżu Perth.

Już w styczniu służby zamknęły kilkadziesiąt plaż na wschodnim wybrzeżu kraju po czterech atakach rekinów odnotowanych w ciągu zaledwie dwóch dni.

Najwięcej incydentów z udziałem rekinów notuje się na wschodnim i południowo-wschodnim wybrzeżu Australii. Według danych władz średnio dochodzi tam do około 20 takich zdarzeń rocznie. Od 1971 roku odnotowano blisko 1300 ataków na ludzi, z czego ponad 260 zakończyło się śmiercią ofiar.

Naukowcy zwracają uwagę, że ocieplanie się oceanów może wpływać na zmianę tras migracyjnych rekinów. W efekcie drapieżniki coraz częściej pojawiają się w rejonach uczęszczanych przez ludzi, co zwiększa ryzyko niebezpiecznych spotkań.

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