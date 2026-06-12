Pogrzeb zamordowanej 11-latki. Setki osób żegnały Lyhannę

Francja żegna 11-letnią Lyhannę zamordowaną przez zboczeńca. Jej śmierć wstrząsnęła całym krajem

Dziś, w piątek 12 czerwca mieszkańcy niewielkiej miejscowości Fleurance na południu Francji pożegnali 11-letnią Lyhannę. Tragedia dziewczynki od kilku tygodni porusza cały kraj. Jej zaginięcie, późniejsze odnalezienie ciała i informacje o podejrzanym wywołały falę pytań o to, czy tej śmierci można było zapobiec. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyły setki osób. Na cmentarzu pojawili się mieszkańcy miasta, znajomi rodziny, przedstawiciele lokalnych władz i osoby, które chciały oddać hołd dziewczynce. Sam pochówek odbył się jednak w gronie najbliższych. Rodzina poprosiła o uszanowanie prywatności w tym wyjątkowo trudnym czasie. Podczas uroczystości głos zabrał mer Fleurance Gregory Bobbato. – Nie żegnamy symbolu ani walki, lecz Lyhannę, dziecko, które miało 11 i pół roku – powiedział. W geście żałoby flagi na budynku merostwa zostały opuszczone do połowy masztu. To właśnie w Fleurance dziewczynka chodziła do szkoły i spędzała codzienne życie.

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Lyhanna zaginęła pod koniec maja. Rozpoczęto szeroko zakrojone poszukiwania, w które zaangażowano służby i mieszkańców. Po sześciu dniach odnaleziono ciało dziecka. Śledczy szybko skupili uwagę na 41-letnim mężczyźnie, którego córka była koleżanką dziewczynki. Największe poruszenie we Francji wywołały jednak informacje o przeszłości podejrzanego. Według francuskich mediów wobec mężczyzny już wcześniej pojawiały się liczne skargi i sygnały dotyczące możliwych agresji seksualnych wobec nieletnich. Mimo to nie został wcześniej zatrzymany. To właśnie ten wątek stał się głównym przedmiotem debaty publicznej. Wielu polityków, organizacji społecznych i zwykłych obywateli pyta, dlaczego wcześniejsze ostrzeżenia nie doprowadziły do skutecznej reakcji służb i wymiaru sprawiedliwości. Sprawa jest obecnie szeroko komentowana we francuskich mediach. Do sprawy odniósł się nawetprezydent Francji Emmanuel Macron. Przyznał, że w tej sprawie doszło do poważnych nieprawidłowości. Nie podał szczegółów, ale zaznaczył, że konieczne jest dokładne wyjaśnienie wszystkich okoliczności.

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Les obsèques de Lyhanna se sont déroulées ce vendredi à Fleurance, dans le Gers. Le cortège suivant le corbillard et la famille de la collégienne de 11 ans était composé de plusieurs dizaines de personnes. L'inhumation aura lieu plus tard dans la journée dans la plus stricte… pic.twitter.com/0nMWVppcGQ— M6 Info (@m6info) June 12, 2026