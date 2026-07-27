Krwawy atak w centrum Paryża. Nożownik rzucił się na kobiety, wszystko nagrała kamera

31-letni mężczyzna zaatakował trzy kobiety dwoma nożami kuchennymi.

Dwie poszkodowane odniosły poważne obrażenia, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Sprawcę zatrzymał policjant będący po służbie. Motyw ataku pozostaje nieznany.

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Napastnik ruszył z nożami na kobiety

Atak miał miejsce w poniedziałek w rejonie Porte de Clichy w stolicy Francji. Według ministra spraw wewnętrznych Laurenta Nuneza napastnik uzbrojony był w dwa noże kuchenne. Jego ofiarami padły kobiety w wieku 19, 24 i 36 lat. Dwie z nich zostały ciężko ranne. Francuskie media informują jednak, że wszystkie przeżyły, a ich życiu nie zagraża obecnie niebezpieczeństwo. Według dziennika Le Parisien jedną z poszkodowanych jest kobieta w ciąży.

Bohaterska reakcja policjanta

Sprawca nie uciekł daleko. Został obezwładniony przez policjanta, który akurat był poza służbą: - Składam mu wyrazy uznania. To był odważny czyn - powiedział minister Laurent Nunez.

🇫🇷 „Allah posłał mnie zabijać kobiety”. W poniedziałek 27 lipca ok. 11.30 w pobliżu Porte de Clichy (północny Paryż) osobnik uzbrojony w dwa noże zaatakował trzy kobiety w wieku 19, 24 i 36 lat, w tym jedną w ciąży.Dwie z nich są w stanie ciężkim: jedna raniona w okolice lędźwi,… pic.twitter.com/SWCdChE6CG— Adam Gwiazda (@delestoile) July 27, 2026

Jest nagranie z ataku

W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania zweryfikowane przez agencję Reuters. Widać na nich mężczyznę z dwoma dużymi nożami, który atakuje młodą kobietę na ulicy. Na kolejnym ujęciu napastnik leży już obezwładniony przez świadków, a noże znajdują się obok niego na przejściu dla pieszych.

Według Reutersa podczas zatrzymania mężczyzna miał powiedzieć: „To Allah mi rozkazał”.

Śledczy badają motyw

Na razie francuskie służby nie przesądzają, co kierowało napastnikiem. Minister spraw wewnętrznych podkreślił, że jego wypowiedzi były chaotyczne i niespójne, dlatego za wcześnie na wyciąganie wniosków. Według francuskich mediów 31-latek może cierpieć na poważne zaburzenia psychiczne. Sprawę analizuje również krajowa prokuratura ds. zwalczania terroryzmu, która ma zdecydować, czy przejmie śledztwo.

Źródło: Reuters