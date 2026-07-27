Krwawy atak w centrum Paryża. Nożownik rzucił się na kobiety, wszystko nagrała kamera

- 31-letni mężczyzna zaatakował trzy kobiety dwoma nożami kuchennymi.
- Dwie poszkodowane odniosły poważne obrażenia, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
- Sprawcę zatrzymał policjant będący po służbie. Motyw ataku pozostaje nieznany.
Napastnik ruszył z nożami na kobiety
Atak miał miejsce w poniedziałek w rejonie Porte de Clichy w stolicy Francji. Według ministra spraw wewnętrznych Laurenta Nuneza napastnik uzbrojony był w dwa noże kuchenne. Jego ofiarami padły kobiety w wieku 19, 24 i 36 lat. Dwie z nich zostały ciężko ranne. Francuskie media informują jednak, że wszystkie przeżyły, a ich życiu nie zagraża obecnie niebezpieczeństwo. Według dziennika Le Parisien jedną z poszkodowanych jest kobieta w ciąży.
Bohaterska reakcja policjanta
Sprawca nie uciekł daleko. Został obezwładniony przez policjanta, który akurat był poza służbą: - Składam mu wyrazy uznania. To był odważny czyn - powiedział minister Laurent Nunez.
Polecany artykuł:
Jest nagranie z ataku
W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania zweryfikowane przez agencję Reuters. Widać na nich mężczyznę z dwoma dużymi nożami, który atakuje młodą kobietę na ulicy. Na kolejnym ujęciu napastnik leży już obezwładniony przez świadków, a noże znajdują się obok niego na przejściu dla pieszych.
Według Reutersa podczas zatrzymania mężczyzna miał powiedzieć: „To Allah mi rozkazał”.
Śledczy badają motyw
Na razie francuskie służby nie przesądzają, co kierowało napastnikiem. Minister spraw wewnętrznych podkreślił, że jego wypowiedzi były chaotyczne i niespójne, dlatego za wcześnie na wyciąganie wniosków. Według francuskich mediów 31-latek może cierpieć na poważne zaburzenia psychiczne. Sprawę analizuje również krajowa prokuratura ds. zwalczania terroryzmu, która ma zdecydować, czy przejmie śledztwo.
Źródło: Reuters