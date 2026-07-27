Syn Agnieszki Radwańskiej właśnie skończył 6 lat. Ale jest już duży! [ZDJĘCIE]

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-07-27 14:42

Agnieszka Radwańska świętuje, a okazja jest nie byle jaka. Dokładnie 6 lat temu, 27 lipca 2020 roku, nasza wybitna tenisistka została mamą małego Kubusia. Teraz Kuba nie jest już taki mały. Dumna Radwańska pochwaliła się zdjęciem syna w dniu jego urodzin.

Agnieszka Radwańska już sześć lat cieszy się macierzyństwem. Tenisowa gwiazda dokładnie 27 lipca 2020 roku urodziła Kubusia, pierworodnego syna. Mały rośnie jak na drożdżach, a dumna mama podzieliła się z fanami wyjątkowym zdjęciem zrobionym w czasie urodzinowej imprezy zorganizowanej dla malca.

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Agnieszka Radwańska zakończyła pełną sukcesów karierę już ponad siedem lat temu. W listopadzie 2018 roku przemęczona, obolała (przewlekła kontuzja stopy) i wypalona mentalnie ogłosiła, że odchodzi z tenisowego touru. Teraz spełnia się w roli mamy i widać, że sprawia jej to ogromną frajdę. Krakowianka chętnie dzieli się z fanami swoim szczęściem.

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Syn Agnieszki Radwańskiej skończył 6 lat!

Co ciekawe, syn Agnieszki Radwańskiej i Dawida Celta często podróżuje z rodzicami na turnieje, więc miał też okazję zobaczyć wielkie gwiazdy na żywo i nasiąknąć atmosferą wielkich tenisowych imprez. Czy pójdzie w ślady Radwańskiej?

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- Ogólnie jest trochę wychowywany w takim duchu sportowym, bo jeździ z nami też na turnieje. Był kilka razy w tym roku, też sam widzi, że my gramy, a w telewizji leci bardzo często tenis, więc dla niego to jest coś naturalnego - zdradziła Agnieszka Radwańska w programie "Pytanie na śniadanie" w TVP. - Wczoraj z nim grałam chyba ze dwie godziny w domu w tenisa, balonem albo gąbczastą taką piłką. Myślę, że to chyba trochę za wcześnie, by mówić o predyspozycjach do profesjonalnego grania, ale na pewno chce się ruszać - dodała Krakowianka.

Syn Agnieszki Radwańskiej skończył 6 lat
Autor: Archiwum prywatne
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