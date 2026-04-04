Nowy dom Agnieszki Radwańskiej robi niesamowite wrażenie! Pokazała, jak mieszka [ZDJĘCIA]

Agnieszka Radwańska po latach podróży spełniła marzenie o własnym, wymarzonym domu.

Była tenisistka, znana z inwestycji w nieruchomości, zaprezentowała swoją nową, luksusową rezydencję.

Zobacz, jak mieszka Radwańska i odkryj szczegóły jej prywatnej przestrzeni!

Agnieszka Radwańska zakończyła pełną sukcesów tenisową karierę już ponad siedem lat temu. W listopadzie 2018 roku przemęczona, obolała (przewlekła kontuzja stopy) i wypalona mentalnie ogłosiła, że odchodzi z tenisowego touru. W lipcu 2020 r. była wiceliderka rankingu WTA urodziła syna i nie ukrywała wtedy, że planuje kolejne dziecko.

- Marzę o tym, żeby Kubuś miał zdrowe rodzeństwo i o domu, który się buduje - stwierdziła wtedy Agnieszka Radwańska, która w trakcie pełnej sukcesów kariery chętnie inwestowała w nieruchomości. Kupiła m.in. apartamenty w Miami oraz w Sopocie i w Zakopanem. W końcu zainwestowała w nowy dom i widać było, że sprawia jej to ogromną frajdę.

- W końcu będę miała coś docelowego, swoje wymarzone miejsce, zrobione całkowicie pode mnie. Do tej pory miałam mieszkania kupowane na szybko, pod klucz, byleby było blisko kortów i lotniska, byle było gdzie mieszkać. Teraz mogę zrobić wszystko po swojemu - mówiła jeszcze w 2019 r. na łamach "Vivy!".

Dumna z nowego gniazdka Agnieszka Radwańska w trakcie budowy chwaliła się kolejnymi gustownie wykończonymi pomieszczeniami - przestrzenną kuchnią, eleganckimi marmurami w łazience czy prywatną siłownią. Potem pochwaliła się tarasem i efektownym trawnikiem przed domem. "Sezon tarasowy rozpoczęty. Taką wiosnę to ja rozumiem" - komentowała Radwańska, która z samych tylko turniejowych nagród uzbierała 27,6 mln dolarów. Zdjęcia nowego domu Agnieszki Radwańskiej prezentujemy poniżej w obszernej galerii.

