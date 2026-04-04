Święta Wielkanocne to jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu chrześcijańskim, obchodzone na pamiątkę zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. W Polsce zwyczaje związane z Wielkanocą są bardzo barwne i różnorodne:

Święcenie pokarmów – w Wielką Sobotę w koszyczkach przynosimy do kościoła jedzenie, które później spożywamy podczas wielkanocnego śniadania.

Pisanki i kraszanki – dekorowanie jajek to tradycja sięgająca wieków, symbolizująca nowe życie i wiosnę.

Śmigus-dyngus – lany poniedziałek to okazja do zabawy, polewania się wodą i… poprawienia humoru po świątecznych potrawach.

Rodzinne śniadanie wielkanocne – czas spędzony przy stole, dzielenie się jajkiem, składanie życzeń i delektowanie się tradycyjnymi daniami.

Wielkanocne dania – słodkie i wytrawne

Święta wielkanocne obfitują w bogactwo smaków. Na stołach nie brakuje zarówno dań wytrawnych, jak i słodkich. Do najpopularniejszych należą:

Jajka faszerowane i sałatki – klasyka wielkanocnego śniadania.

Biała kiełbasa, żurek i pieczenie – solidne dania dla miłośników mięsa.

Sernik, mazurek i babka – deserowa tradycja, która potrafi skusić każdego łasucha.

Średni kawałek sernika waży około 100 g i dostarcza 300–350 kcal. To oznacza, że aby spalić jedną porcję sernika, potrzebny jest około 1–1,5 godziny spaceru w średnim tempie. Dlatego po świątecznym śniadaniu warto wybrać się na wielkanocny spacer – połączenie przyjemnego z pożytecznym.

Park Śląski w Chorzowie najlepszy na wielkanocny spacer

Park Śląski w Chorzowie jest idealnym miejscem na świąteczny spacer dla całej rodziny. To zielone serce aglomeracji śląskiej, które oferuje zarówno spokój, jak i atrakcje dla dzieci i dorosłych.

Dlaczego Park Śląski?

Dostępność – łatwo do niego dotrzeć z Katowic, Chorzowa czy Siemianowic Śląskich.

– łatwo do niego dotrzeć z Katowic, Chorzowa czy Siemianowic Śląskich. Przestrzeń i natura – rozległe alejki, stawy i liczne punkty widokowe sprawiają, że spacer nie nudzi.

– rozległe alejki, stawy i liczne punkty widokowe sprawiają, że spacer nie nudzi. Atrakcje dodatkowe – Ogród Zoologiczny, Wesołe Miasteczko i Palmiarnia – miejsca, które pozwalają spędzić czas aktywnie i ciekawie.

– Ogród Zoologiczny, Wesołe Miasteczko i Palmiarnia – miejsca, które pozwalają spędzić czas aktywnie i ciekawie. Idealny do spalenia kalorii – spacerując godzinę w średnim tempie, można spalić około 250-350 kcal, czyli równowartość kawałka sernika.

Spacer po parku to nie tylko zdrowa aktywność – to także okazja, by podziwiać wiosnę, posłuchać śpiewu ptaków i odetchnąć po świątecznym obżarstwie.

