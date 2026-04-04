Szli wieczorem z kościoła, wjechało w nich auto. Horror w Ujsołach

Horror w Ujsołach. Auto wjechało w pieszych

Do koszmarnego wypadku doszło w piątek, 3 kwietnia, po godzinie 21:30. Z informacji przekazanych przez żywieckich policjantów wynika, że w Ujsołach zderzyły się dwa samochody osobowe, a jeden z nich uderzył w ludzi idących z kościoła.

Sześć osób w szpitalu

Po wypadku pięć osób, w tym dziecko, zostało przewiezionych do szpitala. Przetransportowano tam również kierowcę osobowego Forda. Policjanci z komendy powiatowej w Żywcu poinformowali, że życiu żadnej z poszkodowanych osób nie zagraża niebezpieczeństwo. Mundurowi zaznaczyli, że jedna z nich ma poważniejsze obrażenia, z kolei dziecko trafiło do szpitala prewencyjnie.

Policja wyjaśnia, co wydarzyło się w Ujsołach

Żywieccy policjanci ustalają dokładne przyczyny i okoliczności koszmarnego wypadku, do którego doszło w Wielki Piątek. W sobotni ranek policjanci przekazali pierwsze bardziej szczegółowe ustalenia.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący samochodem marki Ford z nieustalonych dotąd przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie czołowo uderzył w stojącego busa marki Fiat. Następnie, w wyniku siły odrzutu, samochód osobowy wjechał w pieszych oczekujących w rejonie przystanku - poinformował zespół prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.

Jak dodali mundurowi, badanie wykazało, że 22-latek, kierujący Fordem, miał w organizmie około 1,75 promila alkoholu. Dodatkowo mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. - Od mężczyzny pobrano krew do dalszych badań. Został również zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Samochód, którym się poruszał, został zabezpieczony i odholowany na policyjny parking - przekazała policja.

