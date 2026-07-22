Wyciekły dawne nagrania dziewczyny Lamine'a Yamala! Kibice wściekli, miażdżąca krytyka

Lamine Yamal i Ines Garcia spotykają się od kilku miesięcy. Piękność z Andaluzji wspierała piłkarza w czasie mundialu, a po finale świat obiegły zdjęcia zakochanej pary całującej się na boisku i świętującej razem wielkie zwycięstwo.

Głośno o tym, co Lamine Yamal wyprawiał po finale ze swoją dziewczyną! Są zdjęcia!

Sielankową atmosferę wokół pary zburzyły dawne nagrania opublikowane w mediach społecznościowych. Ines Garcia krytykuje na nich poprzedni związek Lamine'a Yamala z celebrytką Nicki Nicole.

"Gdyby nie był milionerem ani piłkarzem, nawet by na niego nie spojrzała" - kpi Ines Garcia na krótkim nagraniu, które stało się viralem w internecie.

Na tym nie koniec. W internecie pojawiło się też inne nagranie Ines Garcii, na którym słychać, jak pada pytanie do Hiszpanki:

"Wolisz Kyliana Mbappe czy Lamine'a Yamala?" "Zdecydowanie wolę Jude'a Bellinghama!" - odpowiada Ines Garcia, wybuchając głośnym śmiechem.

Fani i fanki piłkarza masowo komentują te nagrania, krytykując dziewczynę Lamine'a Yamala. Zarzucają jej, że jest nieszczera, a z piłkarzem spotyka się wyłącznie dla sławy i pieniędzy.

Lamine Yamal i jego dziewczyna Ines Garcia. Tak się poznali

W trakcie mundialu Ines Garcia szczere zdradziła fanom, jak poznała piłkarza FC Barcelony. Oto jej relacja:

„Pewnie oczekujecie idealnej, szalonej historii miłosnej, że zobaczyłam go w sklepie, tak jak podobno się stało. Tak pisali na Twitterze. Mój zbawca, mój bohater, który zapłacił. No to nie” - zaczęła barwnie opowieść. „Historia jest prosta: 3, 2, 1… Poznaliśmy się przez media społecznościowe! Chciałabym opowiedzieć wam jakąś super zwariowaną historię, że zobaczyłam go na lotnisku albo że się zderzyliśmy, upuściłam papiery, a on pomógł mi je pozbierać. Nie, nie, nie. Poznaliśmy się przez social media i tyle” - wyznała Inés García.

GALERIA: Tak Lamine Yamal świętował ze swoją dziewczyną

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