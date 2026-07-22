Kylian Mbappé na zdjęciach z gwiazdą filmów dla dorosłych! Aktorka komentuje

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-07-22 0:40

Włochów znów zabrakło na mundialu, ale gwiazda filmów dla dorosłych z Italii zrobiła prawdziwy show w czasie mistrzostw świata. Hojnie obdarzona przez naturę Raissa Bellini najpierw wywoływała zamieszanie na trybunach w trakcie kolejnych meczów, a na koniec odpaliła bombę, publikując zdjęcia z Kylianem Mbappe!

Raissa Bellini od początku mundialu przyciągała uwagę, pojawiając się na trybunach w skąpych strojach eksponujących jej krągłości. Kibice ustawiali się w kolejce, żeby zrobić sobie z nią pamiątkowe zdjęcia, a włoska gwiazda filmów dla dorosłych chętnie w nimi pozowała.

Gwiazda filmów dla dorosłych Raissa Bellini wywołała zamieszanie na trybunach! Wszyscy gapili się na jej dekolt!

Kiedy mundial już się skończył, zmysłowa Raissa Bellini opublikowała w mediach społecznościowych swoje zdjęcia z Kylianem Mbappe, francuskim królem strzelców MŚ 2026 (10 goli).

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"Kylian, gratuluję zdobycia Złotego Buta. Mistrzostwa świata już się skończyły, a ja nie jestem jeszcze gotowa, żeby się z nimi pożegnać" - skomentowała fotki z francuskim gwiazdorem Raissa Bellini.

Reakcje fanów były podzielone. Nie brakowało głosów oburzenia.

"Co pomyśli jego dziewczyna Ester Exposito, kiedy zobaczy te zdjęcia???" - zareagował na fotografie jeden z kibiców.

"Zdjęcia z fanką? Zapozował do zdjęć z wieloma kibicami, nie tylko ze mną!" - odpowiedziała Raissa Bellini.

Zdjęcia Kyliana Mbappe z aktorką Raissą Bellini zobaczycie w poniższej galerii.

GALERIA: Kylian Mbappé za zdjęciach z gwiazdą filmów dla dorosłych Raissą Bellini

Raissa Bellini na stadionie. Obok na miniaturze Kylian Mbappe zakrywa twarz dłonią. O ich zdjęciach przeczytasz na SE.
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KYLIAN MBAPPE
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