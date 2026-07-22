Kylian Mbappé na zdjęciach z gwiazdą filmów dla dorosłych! Aktorka komentuje

Raissa Bellini od początku mundialu przyciągała uwagę, pojawiając się na trybunach w skąpych strojach eksponujących jej krągłości. Kibice ustawiali się w kolejce, żeby zrobić sobie z nią pamiątkowe zdjęcia, a włoska gwiazda filmów dla dorosłych chętnie w nimi pozowała.

Gwiazda filmów dla dorosłych Raissa Bellini wywołała zamieszanie na trybunach! Wszyscy gapili się na jej dekolt!

Kiedy mundial już się skończył, zmysłowa Raissa Bellini opublikowała w mediach społecznościowych swoje zdjęcia z Kylianem Mbappe, francuskim królem strzelców MŚ 2026 (10 goli).

Kylian Mbappe przez pomyłkę wrzucił intymne zdjęcie swojej dziewczyny. Skasował je za późno!

"Kylian, gratuluję zdobycia Złotego Buta. Mistrzostwa świata już się skończyły, a ja nie jestem jeszcze gotowa, żeby się z nimi pożegnać" - skomentowała fotki z francuskim gwiazdorem Raissa Bellini.

Reakcje fanów były podzielone. Nie brakowało głosów oburzenia.

"Co pomyśli jego dziewczyna Ester Exposito, kiedy zobaczy te zdjęcia???" - zareagował na fotografie jeden z kibiców. "Zdjęcia z fanką? Zapozował do zdjęć z wieloma kibicami, nie tylko ze mną!" - odpowiedziała Raissa Bellini.

Zdjęcia Kyliana Mbappe z aktorką Raissą Bellini zobaczycie w poniższej galerii.

GALERIA: Kylian Mbappé za zdjęciach z gwiazdą filmów dla dorosłych Raissą Bellini

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