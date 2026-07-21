Lewandowska reaguje na plotki o jej małżeństwie! "Dla wszystkich zaangażowanych w moje życie"

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-07-21 17:21

Anna Lewandowska nie poleciała z mężem do USA, kiedy zaczynał przygodę w Chicago Fire. Nie było jej również przy Robercie na finale mundialu. W sieci pojawiły się plotki. Żona piłkarza wreszcie postanowiła na nie zareagować.

Robert Lewandowski od ponad tygodnia jest w USA, gdzie najpierw został zaprezentowany jako zawodnik Chicago Fire, a potem pod Nowym Jorkiem oglądał w loży VIP finał MŚ 2026, w którym Hiszpania ograła 1:0 Argentynę. Anna Lewandowska oraz córki słynnej pary przebywały w tym czasie w Europie. Kiedy "Lewy" aklimatyzował się w Chicago, jego małżonka świetnie bawiła się na koncercie Bad Bunny'ego w Warszawie. Reakcją na to były krytyczne głosy, że w tym trudnym czasie powinna wspierać męża. Lewandowska nie ukrywała, że bardzo niechętnie przenosi się z Barcelony do Chicago. Dlatego teraz w sieci pojawiły się nawet plotki i spekulacje, że w słynnym małżeństwie nie dzieje się najlepiej.

Robert Lewandowski pochwalił się zdjęciami z finału MŚ i opadły nam szczęki!

Anna Lewandowska postanowiła na nie zareagować. W mediach społecznościowych umieściła swoje zdjęcie z siłowni, do którego pozuje, prezentując naprężony biceps. Do fotografii obszerny komentarz.

"Dla wszystkich mocno zaangażowanych w moje życie… Dziękuję, że tak bardzo dbacie o moje sprawy prywatne" - zaczęła Anna Lewandowska, dodając wymowny emotikon. "A mówiąc o faktach: mam intensywny czas. Dużo pracy, kolejne wielkie projekty i ciągły rozwój mojego studia. Od kilku dni razem z moim zespołem jesteśmy na szkoleniu biznesowym, żeby wejść na jeszcze wyższy poziom. Pracujemy nad ofertą, wyjściem na świat. Eventy, szkolenia, treningi, szkolenia dla trenerów, masterclass, przygotowania do Hyrox. Domykam sprawy w Barcelonie, żeby frunąć dalej. Praca, rozwój i stawianie na siebie!" - dodała Lewandowska, ucinając plotki i spekulacje.

Anna Lewandowska szczerze aż do bólu o przeprowadzce z mężem do Chicago. "Cholernie się boję"

Kiedy Anna Lewandowska dołączy z córkami do Roberta w USA? Dziennikarz Sebastian Staszewski twierdzi, że stanie się to na przełomie lipca i sierpnia. "Lewy" na razie mieszka w Chicago w luksusowym hotelu, ale szuka już apartamentu dla rodziny.

"Podróżował po mieście i szukał mieszkania. Jeszcze go nie wybrał, ale ma już listę apartamentów, które będzie przeglądał. Rodzina ma dołączyć do niego na przełomie lipca i sierpnia, więc jeszcze trochę czasu jest" - stwierdził Staszewski.

Robert Lewandowski w białym smokingu uśmiecha się obok Anny Lewandowskiej. O plotkach w ich małżeństwie przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 22
ANIA LEWANDOWSKA BOI SIĘ PRZEPROWADZKI DO CHICAGO
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ANNA LEWANDOWSKA
ROBER LEWANDOWSKI