Anna Lewandowska szczerze aż do bólu o przeprowadzce z mężem do Chicago. "Cholernie się boję"

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2026-07-01 9:23

Po transferze Roberta Lewandowskiego do Chicago Fire jego rodzinę czekają wielkie zmiany. Anna Lewandowska w szczerym wpisie poruszyła temat nadchodzącej przeprowadzki do USA. "Myśl o tym, że znowu muszę się spakować, zostawić to, co zbudowałam, i zacząć trochę od nowa, po prostu mnie przeraża" - tłumaczy żona piłkarza.

Anna Lewandowska w różowej, eleganckiej sukience, spoglądająca przez ramię na tle ścianki z logo Przeglądu Sportowego i TVP Sport, wyraża emocje związane z przeprowadzką do Chicago, o czym szerzej przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Kibitlewski Paweł
  • Robert Lewandowski po odejściu z FC Barcelona związał się z Chicago Fire.
  • Jego rodzinę czeka więc przeprowadzka ze stolicy Katalonii na drugi koniec świata do USA.
  • "Cholernie się boję" - przyznaje jego żona Anna Lewandowska.

Szczere słowa Anny Lewandowskiej. "Przeprowadzka do Chicago mnie przeraża"

Robert Lewandowski oficjalnie został piłkarzem Chicago Fire. Kapitan reprezentacji Polski po wygaśnięciu kontraktu z FC Barcelona związał się z klubem amerykańskiej MLS. Na mocy dwuletniego kontraktu ma zarabiać ok. 20 milionów dolarów za sezon - więcej w USA inkasuje jedynie słynny Leo Messi w Interze Miami - ale transfer za Ocean ma też swoje cienie. Rodzinę Lewandowskich czeka trudna przeprowadzka.

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"Długo zastanawiałam się, co tutaj napisać. Mogłabym wrzucić zdjęcie z uśmiechem, napisać, że „jedziemy po nowe” i udawać, że wszystko jest idealnie. Ale nie jest. I chcę być z Wami zupełnie szczera" - zaczęła swój emocjonalny wpis Anna Lewandowska.

Robert Lewandowski, Anna Lewandowska
Galeria zdjęć 24

"Przed nami ogromna zmiana czyli przeprowadzka do Chicago. I choć powinnam pisać o ekscytacji, to dziś chcę Wam powiedzieć jedno: cholernie się boję. Ostatnie tygodnie to dla mnie rollercoaster skrajnych emocji. Barcelona stała się moim domem. Moim bezpiecznym miejscem, które pokochałam całym sercem. Myśl o tym, że znowu muszę się spakować, zostawić to, co zbudowałam, i zacząć trochę od nowa, po prostu mnie przeraża" - kontynuowała słynna trenerka fitness.

"Jako mama czuję ogromny stres. Martwię się o dziewczynki i ich emocje, o nową szkołę, o to, jak odnajdą się w zupełnie nowym świecie. Kto przechodził tak dużą przeprowadzkę z dziećmi, ten wie, jaki to ciężar psychiczny dla rodzica. Życie u boku sportowca to nie tylko blaski, to też trudne, rodzinne kompromisy. Droga zawodowa Roberta stawia przed nami nowe wyzwanie. Stoję za nim murem i wspieram go z całych sił, bo jesteśmy drużyną. Ale jako kobieta mam prawo czuć lęk. Mam prawo czuć się przytłoczona i dzisiaj nie będę udawać, że jest inaczej" - dodała Ania.

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"Piszę to, bo wiem, że wiele z Was też mierzy się w życiu ze zmianami, które budzą strach. Chcę, żebyście wiedziały, że to normalne. Że nie musimy być zawsze silne i „happy”. Będę dalej działała nad rozwojem moim firm, będę wracała do Edan Studios, oraz rozbudowywała projekt. Do zobaczenia na treningu, obozie, czy też w mojej ukochanej Barcelonie. Trzymajcie kciuki!" - zakończyła 37-latka.

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