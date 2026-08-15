Krzysztof Radzikowski ma bajkową chatę. Tak wyglądają ekskluzywne warunki uczestnika Gogglebox

Rozpoznawalność Radzikowskiego początkowo wynikała z osiągnięć w sportach siłowych. Później próbował swoich sił we freak fightach, jednak prawdziwą popularność przyniósł mu udział w „Gogglebox”. Dzięki programowi stał się jedną z bardziej charakterystycznych postaci polskiej telewizji.

Nic więc dziwnego, że jego życie poza kamerami również przyciąga uwagę. Radzikowski chętnie pokazuje w mediach społecznościowych fragmenty swojej codzienności. W przeszłości zaprezentował również nową nieruchomość. Na zdjęciach widać przestronny dom oraz zadbane otoczenie, które zrobiły wrażenie na jego obserwatorach.

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Mimo telewizyjnej popularności Radzikowski na co dzień zajmuje się czymś zupełnie innym. Pracuje jako wychowawca w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii. Jak sam wielokrotnie zaznaczał, kontakt z młodzieżą daje mu sporo satysfakcji, choć finansowo nie jest to szczególnie lukratywne zajęcie.

Krzysztof Radzikowski i jego życie. Tak mieszka! [Zdjęcia]