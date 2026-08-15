Skolim silniejszy od Nawrockiego?! Ujawnia swój rekord. "On jest dużo cięższy!"

Król latino Skolim zaskoczył wszystkich, rzucając nieformalne wyzwanie prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, ujawniając swoje imponujące osiągnięcia siłowe.

Artysta pochwalił się rekordem w wyciskaniu na klatę, który jest niewiele mniejszy od wyniku prezydenta, ale przy znacznie niższej masie ciała.

Sprawdź, jaką "szpilę" wbił Skolim Nawrockiemu i czy to nieoficjalne wyzwanie na siłowni może mieć swój finał!

"Jest dużo cięższy ode mnie!". Skolim o prezydencie

Wszyscy znają go ze sceny, ale król latino ma też drugie, sportowe oblicze! Choć od lat nie trenuje regularnie, jego wyniki siłowe do dziś budzą podziw i... mogą zawstydzić niejednego siłacza. Zapytany o formę, Skolim zszokował wszystkich, przywołując swoje rekordy życiowe. Okazuje się, że w wyciskaniu na klatę był o włos od wyniku prezydenta Karola Nawrockiego, który słynie z podnoszenia 150 kg! Skolim postanowił jednak wbić prezydentowi subtelną, acz bolesną szpilę, zwracając uwagę na masę ciała.

- Nie chcę rzucać słów na wiatr, ale nasz prezydent, który jest dużo cięższy, podnosi 150 kilo, a ja parę lat temu jako 78-kilowy chłopaczek 145 - zdradził nam Skolim.

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Ta wypowiedź to jasny sygnał: w przeliczeniu na masę ciała jego wynik był absolutnie fenomenalny! Czy to nieoficjalne wyzwanie rzucone głowie państwa? Jedno jest pewne, na siłowni byłby to pojedynek tytanów!

Bolesna prawda o kadrze. "Nie widzę, żeby była dla nich wszystkim"

Miłość Skolima do sportu to przede wszystkim futbol. Artysta, który sam grał w A-klasowym klubie Nojszewianka Dobre, nie ukrywa, że piłka nożna to jego największa pasja. Co ciekawe, przyznał, że dziś z większą ekscytacją ogląda mecze polskiej Ekstraklasy niż występy reprezentacji Polski. Jego zdaniem obecnej kadrze brakuje charakteru, który miały poprzednie pokolenia.

- Byłem dumny, całym sercem, z tej reprezentacji 15 lat temu. Szymkowiak, Ebi Smolarek, Żurawski. Dzisiaj widzę wielkich piłkarzy, ale ja nie widzę tego, żeby reprezentacja była dla nich wszystkim - stwierdził gorzko.

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Skolim mocno o polskiej piłce i Lewandowskim. Uważacie tak samo?