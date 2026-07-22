Biały Dom reaguje na kpiny hiszpańskiego piłkarza z Donalda Trumpa! Mocna odpowiedź!

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-07-22 15:56

Biały Dom zareagował na zachowanie Ferrana Torresa w czasie mistrzowskiej parady reprezentacji Hiszpanii na ulicach Madrytu. Strzelec zwycięskiej bramki parodiował Donalda Trumpa, o czym donosiły największe amerykańskie media.

To Ferran Torres potężnym strzałem pod poprzeczkę dał Hiszpanii zwycięstwo (1:0) nad Argentyną w finale MŚ 2026. Następnego dnia, w czasie mistrzowskiej fety w Madrycie, napastnik FC Barcelony skradł show, komicznie kpiąc z prezydenta USA Donalda Trumpa. Kiedy gwiazdy zespołu "La Furia Roja" jeździły po ulicach odkrytym autokarem, Ferran Torres założył charakterystyczną czapkę z daszkiem z napisem "Make Spain great again" ("Uczyńmy Hiszpanię znowu wielką"). Dokładnie taką samą, z jaką Donald Trump paradował w czasie kampanii wyborczej w USA (polityk miał napis "Make America great again" czyli "Uczyńmy Amerykę znowu wielką").

Ferran Torres zakpił z Donalda Trumpa w czasie fety w Madrycie! Pamiętacie tę czapkę?

O zachowaniu Ferrana Torresa pisały światowe media, również te w Stanach Zjednoczonych. Kiedy telewizja Fox News zamieściła na platformie X materiał wideo z półnagim hiszpańskim napastnikiem paradującym we wspomnianej czapce, Biały Dom podał dalej post z komentarzem:

"Każdy chce dołączyć do ruchu" - napisał Biały Dom, mając oczywiście na myśli skupiony wokół Donalda Trumpa prawicowy ruch MAGA.

GALERIA: Mistrzowska feta w Madrycie. Ferran Torres zakpił z Donalda Trumpa

Ferran Torres zakpił z Donalda Trumpa w czasie fety w Madrycie
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Donald Trump w ostatnich miesiącach przy każdej okazji obrażał Hiszpanię, nazywając ten kraj "bardzo złym sojusznikiem" i strasząc zerwaniem z nim całego handlu. Poszło głównie o niskie wydatki tego państwa na obronę i jego negatywny stosunek do agresji USA na Iran. Dlatego kiedy w finale amerykańskiego mundialu Hiszpania pokonała 1:0 Argentynę, sytuacja była mocno niezręczna. Donald Trump wręczył bowiem trofeum i złote medale reprezentantom kraju, który tak nieładnie ostatnio traktował. Został zresztą głośno wybuczany przez hiszpańskich kibiców, kiedy po finale pojawił się na murawie.

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W czasie ceremonii dekoracji mistrzów świata Donald Trump ustawiał się nawet do wspólnego zdjęcia z Hiszpanami, próbując z nimi tańczyć i psując ich grupowy moment. Dopiero prezydent FIFA Gianni Infantino zdołał w końcu uratować sytuację, sprowadzając bucowatego polityka ze sceny.

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Zanim został prezydentem, Donald Trump nigdy nie pełnił żadnej funkcji publicznej.
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