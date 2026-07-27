Zmarł Gunther von Hagens

W wieku 81 lat zmarł niemiecki preparator zwłok Gunther von Hagens, wynalazca metody plastynacji i twórca popularnej na całym świecie sieci wystaw anatomii Body Worlds, prezentującej prawdziwe ludzkie ciała i narządy. Sprawiła ona, że zyskał przydomek "doktor śmierć".

Wynalazca od wielu lat cierpiał na chorobę Parkinsona.

Urodzony w 1945 w Skalmierzycach von Hagens studiował medycynę w Jenie (ówczesna NRD), po czym uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie w Heidelbergu.

W latach siedemdziesiątych Gunther von Hagens opracował metodę plastynacji w celu uzyskania preparatów anatomicznych z ludzkich zwłok. Plastynacja polega na usunięciu z tkanek osoby zmarłej wody oraz tłuszczów i nasyceniu ich odpowiednimi polimerami, co powoduje zatrzymanie ich rozkładu.

Gunther von Hagens stworzył sieć wystaw Body Worlds, znanych milionom ludzi na całym świecie. Prezentował swoje preparaty plastynowane.

Kontrowersyjna metoda

Metoda plastynacji od początku budzi silne emocje, a wystawy z serii Body Worlds bywają krytykowane. Przeciwnicy zarzucają im brak poszanowania dla godności ludzkiej. Organizatorzy bronią się tym, że ludzkie plastynaty pochodzą od dawców, którzy jeszcze za życia postanowili, że po śmierci ich ciała będą służyć nauce.

Według danych Instytutu Plastynacji (sam von Hagens założył tę firmę w 1993 roku) w 2017 roku w programie dawstwa ciał zarejestrowanych było około 16,7 tys. osób.

Von Hagens powtarzał, że sam chciałby, by jego ciało po śmierci zostało poddane wynalezionej przez niego technice plastynacji. - To sposób na to, by kontynuować moje przekonania i dzieło mojego życia poza granicą śmierci - powiedział agencji dpa.

Wystawa Body Worlds wróciła do Warszawy. Zobaczysz tam prawdziwe ludzkie ciała od środka:

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