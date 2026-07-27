Iga Świątek przeleciała ocean, żeby szaleć na koncercie! Nie zgadniecie czyim

Ostatnie tygodnie po porażce w 3. rundzie Wimbledonu i nieudanej obronie zeszłorocznego tytułu, liderka polskiego tenisa spędziła przede wszystkim na treningach w Europie. Już wkrótce Iga Świątek znów wróci do rywalizacji. Przed nią start w Kanadzie, który rozpocznie serię występów na kortach twardych w Ameryce. To niezwykle ważna część sezonu. Po turnieju w Toronto Świątek czekają kolejne imprezy w Stanach Zjednoczonych, a zwieńczeniem letniej kampanii będzie wielkoszlemowy US Open. Polka z pewnością liczy na udane występy i powrót do walki o najważniejsze trofea. Zanim jednak wróci na kort, skorzystała z ostatnich wolnych chwil, aby spełnić jedno z muzycznych marzeń.

Maja Chwalińska awansowała w rankingu WTA! A co z Igą Świątek?

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Iga Świątek przed powrotem do gry szalała na koncercie Ariany Grande

Mistrzyni pojawiła się specjalnie w Bostonie, gdzie bawiła się na koncercie Ariany Grande. Relacją z tego wyjątkowego wyjazdu podzieliła się na Instagramie. Opublikowała zdjęcia z amerykańskiego miasta oraz z koncertu, a do wpisu dodała wymowny komentarz:

Krótki przystanek w Bostonie, żeby zobaczyć Arianę Grande na żywo! I po raz pierwszy odkryć to miasto... Wow, jakie niesamowite miejsce! Na pewno tu wrócę – napisała zachwycona Świątek, którą czeka teraz przelot do Kanady.

Wygląda na to, że przed kolejnymi tenisowymi wyzwaniami była liderka rankingu WTA znalazła idealny sposób na naładowanie baterii. Kilka chwil w Bostonie, zwiedzanie miasta i koncert jednej z największych światowych gwiazd pop mogły okazać się dokładnie tym, czego potrzebowała przed wymagającą częścią sezonu. Zdjęcia z tej niespodziewanej wyprawy za Ocean i nie tylko znajdziesz w naszej galerii.