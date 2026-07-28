Książę Harry zamieszka w Pałacu Buckingham! Nagle gruchnęły wieści

Król Karol znów wyciąga rękę do Harry'ego. Książę ma zatrzymać się w Pałacu Buckingham
Król Karol III i książę Harry najwyraźniej się pogodzili! Dopiero co uciekinier z brytyjskiej rodziny królewskiej wraz z żoną Meghan Markle i dziećmi w sekrecie odwiedzili monarchę w Wielkiej Brytanii, a teraz szykuje się powtórka. Przynajmniej jeśli wierzyć "The Sun". Mało tego - król ma udostępnić księciu Harry'emu pokój w Pałacu Buckingham podczas jego najbliższej wizyty w Wielkiej Brytanii. Kiedy to nastąpi? Książę ma przyjechać do Anglii we wrześniu na wydarzenia związane z coroczną galą WellChild Awards. Według doniesień tym razem odpowiednio wcześniej zaakceptował propozycję noclegu w królewskiej rezydencji. Dzięki temu pałac ma czas na przygotowanie pobytu. Podczas wizyty z rodziną nie zdecydował się wystarczająco wcześniej na nocowanie w Pałacu Buckingham, przez co nie udało się tego ostatecznie zorganizować. Nie wiadomo jeszcze, czy do Wielkiej Brytanii przylecą także Meghan i dzieci.
Książę Harry z żoną i dziećmi z wizytą u króla Karola III. Dziadek spotkał wnuki po czteroletniej przerwie
10 lipca książę Harry wraz z Meghan Markle w tajemnicy przed całym światem spotkali się z królem Karolem III i królową Camillą w ich prywatnej posiadłości Highgrove House w Gloucestershire. Na Wyspy przyleciały także dzieci pary: siedmioletni Archie i pięcioletnia Lilibet. Informację o tym nieoficjalnym, rodzinnym spotkaniu potwierdzili następnego dnia przedstawiciele Pałacu Buckingham. Wcześniej nikt nie puścił pary z ust! Dla króla Karola III była to bardzo wyczekiwana chwila, bo po raz pierwszy od ponad czterech lat mógł zobaczyć wnuki.