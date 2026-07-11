Książę Harry i Meghan Markle potajemnie przylecieli do Wielkiej Brytanii. Król wreszcie zobaczył wnuki

Książę Harry z żoną i dziećmi z wizytą u króla Karola III. Dziadek spotkał wnuki po czteroletniej przerwie

W brytyjskiej rodzinie królewskiej doszło do nieoczekiwanego zwrotu akcji. Książę Harry wraz z Meghan Markle w tajemnicy przed całym światem spotkali się z królem Karolem III i królową Camillą w ich prywatnej posiadłości Highgrove House w Gloucestershire. Na wyspy przyleciały także dzieci pary zza oceanu: siedmioletni Archie i pięcioletnia Lilibet. Informację o tym nieoficjalnym, rodzinnym spotkaniu, które odbyło się w piątek, potwierdzili już przedstawiciele Pałacu Buckingham. Wcześniej nikt nie puścił pary z ust! Dla króla Karola III była to bardzo wyczekiwana chwila, bo po raz pierwszy od ponad czterech lat mógł zobaczyć wnuki.

Tarcia na linii Harry – reszta rodziny trwają nieprzerwanie od 2020 roku, kiedy to młodszy syn Karola z żoną Meghan Markle zdecydowali się zrezygnować z królewskich obowiązków i wyemigrowali do USA. Atmosferę regularnie podgrzewały ich późniejsze publiczne wystąpienia i wywiady uderzające w brytyjski dwór. Oliwą dolaną do ognia okazała się publikacja wspomnień księcia Harry'ego „Ten drugi”.

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Król Karol III ucieszył się z wizyty wnucząt, jednak książę William wciąż unika brata

Jak donoszą brytyjscy dziennikarze, Karolowi III zależało przede wszystkim na możliwości uściskania Archiego i Lilibet, z którymi kontakt przez ostatnie lata był mocno ograniczony. Kiedy Harry gościł w posiadłości Highgrove House, jego brat książę William wolał spędzać czas na charytatywnych rozgrywkach polo w Windsorze. Obserwatorzy życia na brytyjskim dworze zaznaczają, że bracia nadal żyją w konflikcie.

Powód wizyty księcia Harry'ego na Wyspach nie ogranicza się jednak wyłącznie do spraw rodzinnych. Przyleciał on głównie z myślą o przygotowaniach do Invictus Games, czyli zawodów sportowych dla weteranów. W piątkowy wieczór brał udział w oficjalnym spotkaniu w Birmingham.

BREAKING: The King and Queen have hosted Prince Harry, Meghan and their children at Highgrove House pic.twitter.com/8HL8wYkmOF— Sky News (@SkyNews) July 10, 2026