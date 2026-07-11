To warszawskie osiedle znają wszyscy Polacy. Mieszkał tu Kiler i państwo Wolańscy z "Kogla-mogla"

Warszawa zagrała w wielu filmach i serialach. Znasz te miejsca z ekranu

Warszawa to miasto, którego plenery i architekturę doskonale kojarzą widzowie w całej Polsce, nawet jeśli nigdy osobiście nie odwiedzili stolicy. Zawdzięczamy to ogromnej liczbie filmów i seriali, które nieprzerwanie od dekad wykorzystują miejskie lokacje jako swoje tło. Wiele z tych dzieł zyskało status kultowych, trwale zapisując się w historii rodzimej kinematografii.

Jednym z najjaśniejszych punktów na tej filmowej mapie jest bez wątpienia hitowa komedia kryminalna "Kiler" w reżyserii Juliusza Machulskiego z 1997 roku. Ważnym elementem fabuły było luksusowe mieszkanie, które potężny mafioso Siara podarował głównemu bohaterowi, granemu przez Cezarego Pazurę. Zgodnie z filmowym scenariuszem, apartament mieścił się w Śródmieściu, pod nieistniejącym w rzeczywistości adresem Dzika 102. Faktycznie, ujęcia wnętrz zrealizowano w prawdziwym budynku stojącym rzeczywiście przy ulicy Dzikiej, ale pod numerem 19/23.

Na tym samym osiedlu przy ulicy Dzikiej, lecz w sąsiednich blokach, osadzono z kolei akcję uwielbianej komedii "Kogel-mogel" z 1988 roku, w reżyserii Romana Załuskiego. To właśnie tu, w filmowej rzeczywistości, znajdowało się mieszkanie państwa Wolańskich, w których role brawurowo wcielili się Ewa Kasprzyk (Barbara) i Zdzisław Wardejn (Marian).

11

Ulica Pańska w Warszawie. Blok "Czterdziestolatka" i kamienica z serialu "Dom"

W warszawskim Śródmieściu znajduje się również inna ulica o niezwykle bogatej historii filmowej – Pańska. To właśnie tam, w ocalałej kamienicy pod numerem 85, realizowano zdjęcia do słynnego serialu telewizyjnego "Dom". Choć widzom mówiono, że bohaterowie mieszkają przy Złotej 25, to w rzeczywistości ekipa pracowała właśnie przy Pańskiej.

To jednak nie koniec telewizyjnych powiązań tej ulicy. Nieco dalej, przy Pańskiej 61, wznosi się blok, który zdobył ogólnopolską sławę dzięki kultowemu serialowi "Czterdziestolatek". To w tym budynku słynny inżynier Stefan Karwowski wiódł życie codzienne u boku swojej żony Madzi i dzieci.

Zobacz galerię zdjęć z warszawskiej ulicy Dzikiej: