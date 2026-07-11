Rafał Trzaskowski na placu budowy. Przeprosił Warszawiaków za letnie remonty

Rafał Trzaskowski tłumaczy się z remontów w Warszawie

Okres wakacyjny w stolicy tradycyjnie oznacza wzmożone naprawy dróg i torowisk tramwajowych. Władze miasta starają się maksymalnie wykorzystać czas, w którym wielu mieszkańców przebywa na urlopach, co pozwala służbom na sprawniejszą modernizację miejskiej infrastruktury i ograniczenie wpływu prac na codzienne życie Warszawiaków.

Sytuację osobiście skomentował Rafał Trzaskowski, zamieszczając w sieci krótkie wideo. Na nagraniu widzimy prezydenta stolicy na rozkopanym skrzyżowaniu alei Jana Pawła II z aleją Solidarności. W ten sposób chciał zwrócić się bezpośrednio do zniecierpliwionych mieszkańców.

"Zaczęły się wakacje. Dla wielu Warszawiaków to czas wyjazdów, a dla nas czas wzmożonej pracy. Właśnie dlatego, że część z Państwa wyjeżdża organizujemy wtedy remonty, które normalnie byłyby bardziej uciążliwe, wtedy kiedy więcej Warszawiaków jest w mieście"

„Generalnie zasada jest taka: Wy wyjeżdżacie, my pracujemy i wracacie na gotowe. Wszystkich tych, którzy pozostali w Warszawie przepraszamy bardzo za niedogodności, ale miejmy nadzieję, że we wrześniu będzie już po tych letnich remontach”

Gdzie trwają letnie remonty w Warszawie? Lista utrudnień

Obecnie stołeczni kierowcy i pasażerowie muszą liczyć się ze sporymi komplikacjami w ruchu. Drogowców można spotkać na kilku kluczowych arteriach miasta. Wśród najważniejszych punktów objętych przebudową znalazły się między innymi:

skrzyżowanie al. Jana Pawła II i al. Solidarności na styku Woli ze Śródmieściem,

Aleje Jerozolimskie na odcinku między pl. Starynkiewicza a rondem Waszyngtona,

zjazd z Wisłostrady na most Śląsko-Dąbrowski w stronę Pragi,

ulica Grójecka na fragmencie od pl. Narutowicza do pl. Zawiszy,

Aleja Niepodległości,

ulica Puławska,

most Siekierkowski.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem, znaczna część tych prac ma potrwać do początku jesieni. Zakończenie robót zbiegnie się z powrotem młodzieży szkolnej i studentów.