Nielegalna fabryka papierosów rozbita. Pięć osób zatrzymanych

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-07-11 11:10

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i administracji skarbowej rozbili potężną, nielegalną fabrykę papierosów w powiecie mławskim. W środku znaleziono ponad milion sztuk papierosów bez akcyzy, blisko 2 tony tytoniu oraz kompletną linię produkcyjną. Zatrzymano pięciu mężczyzn, a Skarb Państwa mógł stracić ponad 4 miliony złotych.

W środku był ponad milion papierosów

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która zajmowała się nielegalną produkcją i wprowadzaniem do obrotu wyrobów tytoniowych.

"Fabryka" przestępców znajdowała się na jednej z posesji, na terenie powiatu mławskiego w województwie mazowieckim i była wyposażona niczym prawdziwy zakład przemysłowy. W środku zabezpieczono m.in. kompletną linię produkcyjną, ponad milion papierosów bez wymaganych znaków akcyzy, oraz blisko dwie tony tytoniu i 300 kilogramów suszu tytoniowego.

Według wstępnych wyliczeń, gdyby zabezpieczony towar trafił do sprzedaży, straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconych podatków mogłyby przekroczyć 4 miliony złotych.

Pomieszczenia zostały przystosowane nie tylko do prowadzenia nielegalnej działalności, lecz także do dłuższego pobytu osób uczestniczących w procederze. Wewnątrz znajdowały się w pełni wyposażone części sypialne i sanitarne.

Pięciu mężczyzn w rękach policji

W związku z nielegalnym procederem zatrzymano pięciu mężczyzn, którzy decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani. Są to: trzech obywateli Ukrainy, obywatel Mołdawii oraz obywatel Polski.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Mławie, gdzie przedstawiono im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełnienia przestępstw skarbowych.

Zobacz zdjęcia z wnętrz rozbitej podziemnej fabryki papierosów: 

Linia produkcyjna w nielegalnej fabryce papierosów i krzesło biurowe. O szczegółach akcji policji przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 6
Gigantyczna fabryka papierosów zlikwidowana. W środku amfetamina warta majątek!
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FABRYKA PAPIEROSÓW