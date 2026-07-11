Zgubili się w lesie, gdy ujrzeli ślady niedźwiedzia. Wielka akcja w Bieszczadach

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-07-11 15:55

Para turystów z Mazowsza przeżyła chwile grozy w Bieszczadach. Kobieta i mężczyzna zabłądzili w gęstym lesie po kilkunastu kilometrach marszu. W dodatku nagle zobaczyli świeże ślady niedźwiedzia. Wezwali pomoc przez telefon. Z pomocą ruszyli policjanci, którzy w środku nocy przeczesywali górzysty teren.

Radiowóz na leśnej drodze w nocy oświetla zaginionych turystów. O akcji ratunkowej w Bieszczadach przeczytasz na SE.
Autor: Policja/ Materiały prasowe

Para turystów wezwała pomoc w środku nocy. Zgubili się w lesie w Bieszczadach

Nocna akcja policjantów z Ustrzyk Dolnych zakończyła się szczęśliwie. Funkcjonariusze odnaleźli dwoje turystów, którzy zgubili się w lesie w rejonie Daszówki. Dzięki szybkiej interwencji 26-letnia kobieta i 27-letni mężczyzna bezpiecznie opuścili las. Nie potrzebowali pomocy medycznej. Zgłoszenie wpłynęło do policji przed godziną 3 nad ranem. Turyści powiedzieli, że nie wiedzą, gdzie się znajdują. Nie chcieli też iść dalej, ponieważ zauważyli ślady dużego zwierzęcia. W Bieszczadach bardzo możliwe, że były to tropy niedźwiedzia.

Aby pomóc zagubionym turystom, włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe radiowozu. To przyniosło efekt

Na miejsce natychmiast pojechał patrol. Policjanci utrzymywali z turystami kontakt telefoniczny, jednak para nie potrafiła wskazać swojej dokładnej lokalizacji. Z rozmowy wynikało, że mogą znajdować się około pięciu kilometrów od Daszówki. Funkcjonariusze jeździli leśnymi drogami i przeszukiwali okolicę. Aby ułatwić namierzenie zagubionych turystów, włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe radiowozu. To przyniosło efekt. Turyści usłyszeli syrenę, ruszyli w jej stronę i po chwili dotarli do policjantów.

Jak ustalono, para rozpoczęła wędrówkę w czwartek około godziny 13. Wyruszyła z okolic miejscowości Polana i szła przez las w kierunku Daszówki. W pewnym momencie zeszła z trasy i straciła orientację. Choć od najbliższych zabudowań dzieliły ich zaledwie około trzy kilometry, nie zdawali sobie z tego sprawy. Łącznie przeszli około 15 kilometrów. Na szczęście cała historia zakończyła się szczęśliwie, a turyści cali i zdrowi wrócili do domu. 

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