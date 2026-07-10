Część turbiny wiatrowej wypadła z ciężarówki. Gigantyczne utrudnienia na A4!

Zdarzenie miało miejsce na 580. kilometrze trasy A4 w pobliżu miejscowości Terliczka, na odcinku między węzłami Rzeszów Północ i Rzeszów Wschód. Według komunikatu wydanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad z pojazdu ciężarowego, który transportował wielkogabarytowy ładunek, osunął się fragment turbiny wiatrowej.

Incydent spowodował całkowite zablokowanie obydwu głównych pasów autostrady prowadzących w stronę granicy w Korczowej. Aktualnie pojazdy mogą przemieszczać się wyłącznie z wykorzystaniem pasa awaryjnego.

Problemy napotkają też kierujący, którzy planowali opuścić autostradę na węźle Rzeszów Wschód, by wjechać na trasę ekspresową S19 lub drogę krajową nr 97. Na ten moment zjazd dla poruszających się w stronę Korczowej jest całkowicie zamknięty.

Przedstawiciele GDDKiA rekomendują wybór objazdów. Aby dostać się do Rzeszowa, można wykorzystać węzły Rzeszów Zachód oraz Rzeszów Północ. Inną opcją dla zmotoryzowanych jest dojazd do węzła Łańcut, zawrócenie w stronę Krakowa i stamtąd zjechanie na drogę S19 lub DK97.

Z przewidywań Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wynika, że przywracanie normalnego ruchu może potrwać do 15 godzin. Służby drogowe uprzedzają ponadto, że w późniejszych godzinach możliwa jest całkowita blokada tego fragmentu autostrady A4. Informacja o ewentualnym wstrzymaniu ruchu ma zostać przekazana z odpowiednim wyprzedzeniem.

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