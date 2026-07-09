Pogoda w Rzeszowie: 10-12 lipca

Mieszkańcy Rzeszowa od piątku do niedzieli mogą spodziewać się podobnego scenariusza pogodowego. Dominować będą chmury, z których okresowo popada deszcz. Termometry wskażą umiarkowane wartości, bez gwałtownych skoków czy spadków temperatury w ciągu dnia. Aura będzie dość stabilna, choć prognozy wskazują na jeden dzień, który okaże się nieco bardziej uciążliwy.

Deszczowy piątek na początek

Weekend rozpocznie się w Rzeszowie od słabych opadów deszczu. W piątek, 10 lipca, temperatura maksymalna sięgnie około 19 stopni Celsjusza. Noc będzie chłodniejsza, z temperaturą spadającą do około 13 stopni. Wiatr powieje z prędkością około 3 m/s, nie wpływając znacząco na odczucie chłodu.

Sobota z silniejszym wiatrem

Sobota, 11 lipca, okaże się najbardziej kapryśnym dniem weekendu. Chociaż temperatura w dzień będzie podobna do piątkowej i utrzyma się na poziomie 19 stopni, noc przyniesie ochłodzenie do około 12 stopni, co czyni ją najchłodniejszą w tym okresie. Kluczową zmianą będzie jednak wiatr, który wyraźnie przybierze na sile, osiągając średnią prędkość blisko 5 m/s. Tego dnia spodziewane są też największe opady deszczu.

Niedziela najcieplejsza, ale wciąż z deszczem

Ostatni dzień weekendu przyniesie lekkie ocieplenie. W niedzielę, 12 lipca, słupki rtęci w Rzeszowie wskażą maksymalnie 20 stopni Celsjusza. Wiatr osłabnie i wróci do prędkości znanej z piątku, czyli około 3 m/s. Mimo wyższej temperatury, aura wciąż nie będzie w pełni sprzyjająca – prognozy ponownie przewidują słabe opady deszczu. Nocą termometry pokażą około 12 stopni.

Jak spędzić ten weekend w Rzeszowie?

Utrzymująca się deszczowa pogoda może pokrzyżować plany związane z dłuższym pobytem na zewnątrz. To dobra okazja, by nadrobić zaległości kulturalne lub odwiedzić lokalne kawiarnie i restauracje. Spacery z parasolem będą najprzyjemniejsze w niedzielę, gdy wiatr osłabnie, a temperatura będzie najwyższa. Sobota, z powodu silniejszych porywów wiatru i największych opadów, może okazać się najmniej komfortowym dniem na aktywności na świeżym powietrzu.

Dane pogodowe: OpenWeather