Trump wycofa żołnierzy USA z Europy? Podał warunek!

Trump powiedział, że obecność wojsk USA w Europie zależy od umowy w sprawie Grenlandii i od sytuacji wokół Iranu

„Nie podjąłem jeszcze ostatecznej decyzji. Wiele będzie zależało od Grenlandii i od tego, czy zawrzemy bardzo dobrą umowę w sprawie Grenlandii. Jeśli nie, być może tak zrobię” – oświadczył Donald Trump, odpowiadając podczas szczytu NATO w Ankarze na pytanie o możliwość wycofania wojsk z Europy. Prezydent dodał, że „wiele zależy też od Iranu”: „Jest trochę za późno, ponieważ zasadniczo nie zostało już tak wiele walczenia, ale częściowo (decyzja) będzie zależeć od Iranu” – powiedział prezydent USA. Trump jednocześnie ocenił, że europejscy sojusznicy chcą obecnie wspierać Stany Zjednoczone w kwestii Iranu: „Kiedy mieli szansę i możliwość pomóc, zdecydowali się tego nie robić. (...) Teraz chcą pomóc (...), ale tak naprawdę nie potrzebujemy pomocy. To są drobne rzeczy. Poszli na pewne ustępstwa i myślę, że NATO również poczyniło postępy. Na tym szczycie panowała wielka jedność. NATO było naprawdę niesamowite. Było w tym coś bardzo dobrego”.

Trump od dawna mówił, że chce Grenlandii. Teraz temat wrócił

Pomysł przejęcia Grenlandii przez USA nie jest nowy. Prezydent Trump wielokrotnie podkreślał, że USA jej potrzebują i będą dążyć do jej zdobycia, mimo że wyspa ta jest terytorium autonomicznym Danii. W Kopenhadze i Nuuk odpowiedź była od razu jednoznaczna: Grenlandia „nie jest na sprzedaż”, a decyzje o jej przyszłości powinny należeć do mieszkańców i Duńczyków. Rząd Grenlandii oraz parlament podkreślili, że wyspa pozostanie częścią Królestwa Danii. Wcześniej Trump groził nawet militarnym zdobyciem wyspy, potem się z tego wycofał. Grenlandia jest od setek lat zależna od Danii, posiada przy tym pewną autonomię. Jej władze, podobnie jak władze Danii i innych krajów Europy powtarzają, że nikt wyspy Trumpowi nie odda ani nie sprzeda.

Sonda Czy USA przejmą Grenlandię? Tak Nie Nie mam zdania

‘Deal on Greenland’ key to US troops remaining in Europe, says Trump https://t.co/bOpiJxPAo0 pic.twitter.com/pcKA4DWBsx— The Independent (@Independent) July 9, 2026