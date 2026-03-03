Nagle padły słowa o Grenlandii. Wszystko przez Iran!

Amerykanie mówią, że chcą Grenlandii jeszcze bardziej. „Nie wszyscy sojusznicy NATO są z nami wobec Iranu”

Wraca temat Grenlandii! I to w zaskakującym kontekście. Richard Grenell, dawny dyplomata i były ambasador USA w Niemczech, w krótkim wpisie na platformie X napisał, że prezydent Donald Trump ma „absolutną rację”, twierdząc, iż Stany Zjednoczone potrzebują Grenlandii z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego. Jego słowa padły w kontekście krytyki niektórych państw NATO za brak pełnego poparcia dla działań Waszyngtonu wobec Iranu. Grenell, który formalnie pełni rolę specjalnego wysłannika ds. misji specjalnych i miał okazję uczestniczyć w negocjacjach z Wenezuelą, podkreślił, że kontrola nad Grenlandią jest „potrzebna jak najszybciej” dla bezpieczeństwa USA. Jego uwagi pojawiają się w cieniu szerszej dyskusji w Waszyngtonie na temat roli NATO, lojalności sojuszników i geopolitycznych wyzwań w Arktyce.

Trump od dawna mówił, że chce Grenlandii. Teraz temat wrócił

Pomysł przejęcia Grenlandii przez USA nie jest nowy. Prezydent Trump wielokrotnie podkreślał, że USA jej potrzebują i będą dążyć do jej zdobycia, mimo że wyspa ta jest terytorium autonomicznym Danii.Tymczasem w Kopenhadze i Nuuk odpowiedź była jednoznaczna: Grenlandia „nie jest na sprzedaż”, a decyzje o jej przyszłości powinny należeć do mieszkańców i Duńczyków. Rząd Grenlandii oraz parlament podkreślili, że wyspa pozostanie częścią Królestwa Danii. Wcześniej Trump groził nawet militarnym zdobyciem wyspy, potem się z tego wycofał. Grenlandia jest od setek lat zależna od Danii, posiada przy tym pewną autonomię. Jej władze, podobnie jak władze Danii i innych krajów Europy powtarzają, że nikt wyspy Trumpowi nie odda ani nie sprzeda.

Sonda Akceptujesz argumentację Donalda Trumpa ws. Grenlandii? TAK NIE NIE MAM ZDANIA

During his State of the Union speech, President Trump made no mention of his desire to take over Greenland, an issue that polls poorly and infuriated European allies last month when he threatened a number of them with tariffs for sending troops there. https://t.co/DxmoF7jPFl— The Washington Post (@washingtonpost) February 25, 2026