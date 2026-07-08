Wyrok zapadł przed londyńskim Centralnym Sądem Karnym. Alfie Coleman został skazany na 13 lat i sześć miesięcy pozbawienia wolności za przygotowywanie aktu terrorystycznego motywowanego skrajnie prawicową ideologią. Po odbyciu kary przez kolejnych pięć lat będzie pozostawał pod nadzorem służb.

Marzył o ataku terrorystycznym

Śledczy ustalili, że młody Brytyjczyk planował zamach i sporządzał listę potencjalnych celów. W jego notatkach znaleziono między innymi lokalny meczet oraz ceremonialnego burmistrza londyńskiego City. Jednym z najbardziej wstrząsających dowodów był zapis w pamiętniku, w którym napisał: „Wszyscy ci, którzy nie są po naszej stronie, muszą zginąć".

Podczas przeszukania mieszkania policjanci znaleźli również neonazistowskie symbole, instrukcje konstruowania materiałów wybuchowych, poradniki dotyczące zabijania oraz manifesty skrajnie prawicowych zamachowców. Śledczy zabezpieczyli także listę osób określanych przez niego jako „zdrajcy rasy"

Podziwiał Hitlera i zabójcę brytyjskiej posłanki

Prokuratura przedstawiła dowody, że Coleman otwarcie fascynował się Adolfem Hitlerem oraz Thomasem Mairem – prawicowym ekstremistą, który w 2016 roku zamordował brytyjską parlamentarzystkę Jo Cox.

Zdaniem śledczych 22-latek od lat przejawiał skrajnie rasistowskie i neonazistowskie poglądy. Sędzia, ogłaszając wyrok, podkreślił, że oskarżony prezentował wyjątkowo niebezpieczą ideologię. Jednocześnie zaznaczył, że na wymiar kary wpłynęły jego młody wiek, wcześniejsza niekaralność oraz stwierdzone cechy ze spektrum autyzmu.

Według londyńskiej policji proces radykalizacji rozpoczął się, gdy Coleman miał zaledwie 14 lat. To właśnie w internecie miał zetknąć się z ekstremistycznymi treściami, które stopniowo doprowadziły go do planowania zamachu.

– Niestety obserwujemy coraz więcej przypadków młodych ludzi wciąganych w brutalny ekstremizm i terroryzm za pośrednictwem internetu. Rodzice i opiekunowie powinni wiedzieć, z jakimi treściami stykają się ich dzieci – podkreśliła Helen Flanagan z wydziału antyterrorystycznego londyńskiej policji.

Kochanka miliardera straciła nogi w zamachu:

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Wpadł podczas próby zakupu broni

Plany 22-latka zostały udaremnione we wrześniu 2023 roku. Mężczyzna próbował kupić pistolet oraz około 200 sztuk amunicji. Nie wiedział jednak, że sprzedawcami byli funkcjonariusze prowadzący tajną operację.

Po zatrzymaniu został oskarżony o przygotowywanie aktu terrorystycznego. W kwietniu ława przysięgłych uznała go za winnego, a teraz sąd wymierzył mu karę 13,5 roku więzienia.